失業欲減家用遭父母要求搬走　港女批偏心：細佬鍾意畀幾多就幾多

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-03 14:00

家用問題令不少家庭起爭拗，近日1名女網民在討論區發帖訴苦，指父母一向重男輕女，自己初出來工作時要付四成人工作家用，但弟弟卻可以隨意繳付，「佢鍾意就畀」。她指上月失業轉工，人工比以往更少，但提出減家用被拒，父母甚至稱只包一餐伙食或搬走，令樓主大感無奈。

有女網民指上月失業轉工，人工比以往更少，但提出減家用被拒，父母甚至稱只包一餐伙食或搬走，令樓主大感無奈。（《82年生的金智英》劇照）

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該女網民日前在親子王國，以「究竟家用俾幾多先至夠」為題發文，指自己是家中長女，有1名弟弟，惟家人一向重男輕女，「屋企有咩事我都唔能夠發表，一出聲就係我唔啱」。

至於家用問題上，多年來父母更十分偏心。樓主表示父母一直有工作，自己剛入職場時月薪僅7000元，但要上繳3000元家用，佔薪金約43%，而弟弟出來工作則毋須將4成月薪作家用，甚至「鐘意就俾，俾幾多就俾幾多」，非常不公平。

女網民指父母一向重男輕女，自己初出來工作時要付四成人工作家用，但弟弟卻可以隨意繳付，「佢鍾意就畀」。（《82年生的金智英》劇照）

她透露原本月薪逾1.5萬元，家用加至3800元，惟去年底被公司解僱，曾失業3個月，現在找到工作但人工不復從前，加上之前進修積蓄不多，因而向家人提出減家用，惟遭到父母拒絕，「只可加不可減」，更稱「$3,800好多咩？搵唔到咁多係你冇本事」。

樓主表示，家用只包「中午的雞脾一隻」及間中在家吃的晚飯，她坦言減薪接受新工，只因擔心被家人埋怨「咁耐都唔搵嘢做」，父母更表明「既然我畀唔到，一係只包我一餐，又或者我搬出去住」，令她萌生搬走的念頭，「搬出去住係幾Free（自由），但又驚自己人工隨時Cover（應付）唔到」，因而不知如何是好。

不少網民都指樓主父母偏心得過份，而且一家人只講錢不講親情，令人唏噓，但亦有人認為樓主「搵萬幾畀3800蚊家用」已不算多，而搬出去住更是一闊三大，生活費遠超家用的價錢，不要勉強搬走較好。

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老公付$6000家用 高薪港媽負責租樓供書教學保險請工人：決離婚

家用應該付幾多從來都是難答的問題。有港媽在討論區上分享，指與丈夫育有1對小朋友，自己負責多項家庭支出，包括小朋友的供書教學、工人薪金、租金及保險等等，丈夫每月只給6000元家用，自己則需要支付約4至5萬。近年經濟轉差，港媽收入減少，但丈夫卻拒絕兼職幫補家計，令她不禁有離婚的想法。

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網上討論區也有網民整合出「家用」計算表，每「中」一項便要「加錢」，看看你最終要交多少「家用」▼▼▼

6000元「家用」是什麼概念？以統計處各行業每月收入中位數作例，6000元已相當於不少行的約三分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？