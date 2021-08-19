阿哥大嫂睇盤租樓　阿媽話幫眼竟帶風水師傅　尷尬場面結果更尷尬

「睇樓」不少人都會考慮風水，希望可以住進風水靚盤。有網民發文分享，指哥哥近日與未來大嫂已經覓得心水靚盤，只打算再看一次就正式扑鎚，不過迷信的媽媽陪同「睇樓」時，竟然帶同風水師傅到場，其間師傅不斷指單位有風水問題，媽媽亦都認同師傅意見，更直接向代理表示「你呢層樓風水唔係咁好，如果可以平租啲就好好多」，令場面變得十分尷尬。
樓主在香港討論區上以「睇樓帶埋風水師傅上去一齊睇」為題發文，指即將與未來大嫂結婚的哥哥打算租屋與未來老婆同住，但睇樓時卻遇上迷信的媽媽擅自帶同風水師傅到場睇樓，風水師傅更明言單位風水不佳，媽媽於是出言要求經紀減價，令在場的哥哥與未來大嫂「面都紅晒」：
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帖文引來網民熱烈討論，有人認為租樓無需要帶同風水師傅到場，而且帶同師傅「睇樓」或會令業主感到不滿。同時亦有人質疑，如果單位風水不佳，「平租就化解到？」
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租客通知不續租 業主擅自開門帶人睇樓 1個原因被斥「抵死」女友睇樓提出未來屋企擺按摩浴缸 港男批唔實際：香港邊有屋做到無品睇樓客開全屋櫃門水龍頭 彈足1小時 屋主：要check就開口問婚後買樓老婆全家輪流借住 又食又拎瞓主人房 台男呻做廳長6年獨生女用父母積蓄買樓 帶仔女移民英國遺兩老：臨走時才和父母講公務員阿哥與女友月入5萬 欲買樓周圍借錢 細佬拒借30萬斷親情
同場加映：真有風水屋？裝修師傅：有啲屋苑特別多人死老公 搬入即大病破財【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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同場加映：公司老闆超迷信 請人要經風水師：睇面相定生死、升職要符2條件【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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