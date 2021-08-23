老細為搲生意　3人公司充大頭話50人　請臨記「扮工」結局超失望

無論做人還是做生意，都是老實一點好。facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，指有老闆為談生意，明明公司連同老闆本人也只有3人，卻「充大頭鬼」謊稱有多達50名員工，結果對方稱想到其公司看看，迫得老闆要臨時租用「扮公室」兼找來40多名臨時演員「扮工」，搞了一場大龍鳳，結局卻不似預期。



facebook專頁「辦公室日報」近日分享篇讀者投稿，指有老闆為談生意，明明公司只有3人，卻謊稱約50人，結果要聘請臨時演員「扮工」。（《我們與惡的距離》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者Jenny的投稿文章，她表示3年多前有朋友問她有沒有時間做時薪70元的兼職臨時演員，「乜都唔使做，着得formal啲坐office扮做嘢就得喇」。原來其朋友的老闆當時在貿發局的採購展做參展商，有外國商人對其產品感興趣，在差不多下訂單時，對方提出想直接到其辦公室談生意及視察公司環境。

該老闆當時「吹大咗」，向外國商人稱其公司規模約有50人，但實際計算老闆在內也只有3人，朋友說老闆立即找了有齊全辦公室傢俬的大單位，打算租1天欺騙外國商人，另要找臨時演員扮員工。

公司老闆為欺騙外國商人，租了大單位當辦公室及聘請40多名臨時演員「扮工」，結果卻不似預期。（《無法成為野獸的我們》劇照）

Jenny答應了朋友做「臨記」，當天便帶着私人手提電腦去「扮工」，她指當外國商人到來時，自己只是抬起頭與其對望並微笑示意，外國商人望了望辦公室兩眼就入房與老闆開會，逗留了1小時左右就離開，而她則賺了3小時工資1共210元。

Jenny指出，雖然其朋友亦形容事件是商業詐騙，但強調其老闆並非想騙財，而是正經做生意，只係參展時要「作大」公司規模，故在門面上要充大頭鬼。惟「扮工」過後，朋友卻稱該單生意最後談不成，因外國商人選擇了另一間供應商合作，「搞咁大壇嘢都係得個桔」。當時該老闆聘請了40多名「臨記」，至少要用8400元，還未計臨時辦公室的1天租金，大費周章後只有1個字──「慘」！

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