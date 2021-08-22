爸爸染疫離世　9歲女想有吉普車隊送行　過百車主大動員實現願望

「我想要100萬輛吉普車來護送爸爸」，小女孩異想天開的願望，真的令上百計吉普車聚集嚮應。美國1名5孩之父日前不敵新冠肺炎離世，他和9歲女兒Hailee Disler一樣熱愛吉普車，小女孩得知爸爸離世後，向他生前好友說希望有100萬輛吉普車送別爸爸，結果成功動員當地吉普車車主，雖然沒有100萬，但逾百架吉普車送別小女孩父親的畫面，已令許多網民動容。



奧克拉荷馬州多名吉普車主為小女孩實現願望，一同去為她染疫離世的爸爸送行。（SKYNEWS6新聞截圖）

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居於奧克拉荷馬州的Chad Disler和妻子育有5名小孩，8月11日，他因感染新冠肺炎離世，妻兒頓失依靠，小孩們可能還沒搞清楚發生什麼事。5名孩子中，9歲的Hailee和爸爸都喜歡吉普車。Chad生前是當地吉普車團體「 Rejected Jeepers 」的活躍成員，平日喜歡駕吉普車載女兒兜風，所以聽到爸爸離世時，她許下第一願望，是有很多吉普車送爸爸到墓地。

Chad的朋友William Osenbaugh告訴當地傳媒，Hailee本人也很喜歡吉普車，每次他們一同外出，Hailee都想坐齊每個人的吉普車，「她告訴我們，她想要100萬輛吉普車來護送她爸爸」。Osenbaugh嘆道新冠肺炎已經摧毀了許多人，現在又摧毀了這個家庭，「我希望這個小女孩能夢想成真」。最後當地的吉普車團體為了實現Hailee的願望，大動員陪她和爸爸道別。

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上周四（19日）是Chad出殯日子，雖然沒有來到100萬輛，但現場有逾百輛吉普車送行，場面很壯觀。由殯儀館到公墓，全程約11公里，一行人護送女孩的爸爸最後一程。車主們還特別製作了1面旗幟放在他們的吉普車後，上面印了「Insidious」，是Chad吉普車的名字。

事件令網民大為感動，感激這班車主在這家人悲傷的日子，可以放下分歧一起做好事。雖然部分車主互不認識，但不少人事後分享現場畫面，「謝謝所有出席的人，對這家人來說太有意義了」。

（綜合）

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