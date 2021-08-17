善心小偷│17歲仔搶手機　店主追出墮水溝　賊仔折返救人結局咁樣

所謂「知錯能改，善莫大焉」，只要真心改過，人人也值得有改過自新的機會。內地江蘇1名17歲少年早前將電話售予1間店舖，其後聲稱想贖回，當店主拿出手機時，少年把手機搶去跋足逃跑。維修店老闆即時追出，詎料卻意外跌進水溝。少年見狀決定折返救人，事後更主動歸還手機。當地警方得知事發經過後，決定將案件以「教育處理」，不追究少年企圖偷竊行為。



17歲沈姓少年日前到手機維修店贖回早前賣出的手機時，未有付款便搶走手機逃走。（微博影片截圖）

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事發於內地江蘇南通市1間手機維修店，17歲沈姓少年早前將手機賣予該店，其後到來稱要贖回，惟老闆拿出手機時，少年未有付款便直接拿走手機跑出店外。

維修店老闆見狀即時追出店外，但途中不慎掉進路旁1個水溝，陷入泥濘中無法自救。看到驚險一幕，原本正在逃跑的少年未有多考慮，即時決定折返救人，事後更主動歸還手機。

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當地警方接報到場，並將少年帶回警局查問，了解事發經過後，考慮到少年仍未成年，於過程中積極救人並為違法行為補救，加上涉案手機價值不高，最終決定不處罰，將案改以「教育處理」，給他改過自新的機會。少年不獲起訴後亦表明知錯，承諾會腳踏實地好好做人，「遵守法規努力工作，不會辜負警察叔叔對我的期望」。

少年事後表明知錯，承諾會腳踏實地好好做人。（微博影片截圖）

事件引來內地網民熱議，有人認為少年一時衝動犯錯，警方的處理方法值得讚賞，「還好及時回頭，年輕人有時腦子不清醒，可以原諒」、「亡羊補牢，為時不晚。願你以後記住這次的教訓」。

不過也有人認為，維修店老闆掉進水溝也是因少年搶手機，認為不應單憑救人行為免去偷竊的責任，「假如我搶了別人錢包，然後失主追過來，我怕被捉到，那我是不是可以提前安排一輛車撞他，再之後我見義勇為救他，那我會不會被刑拘？」。

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