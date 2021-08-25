辭職日Last day最後半個鐘突收通知被炒　打工仔搲爆頭：咩玩法？

打工仔要從現職公司離職，普遍都要提前1個月通知公司，工作至通知期當日便可。惟早前1名打工仔在網上發文分享離職經歷，指1個月前按照公司規定遞信辭職，然後一直相安無事至最後1天上班，沒料到收工前半小時，上司卻突然告訴他因為「2個月前行為不當及有不誠實行為」，公司要解僱他，讓他大吃一驚，坦言：「完全唔明last day被解僱係咩玩法？」



有網民在網上發文，指自己1個月前向公司請辭，未料到last day收工前半個小時，1名女上司突然表示要解僱他。（《合約男女》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在facebook專頁「奴工處」發文，稱自己任職零售業，在公司擔任前線管理層近3年，直至1個月遞信辭職。他續指，在遞信後至最後1天上班期間，在公司一直沒有遇上特別事情，但到了「Last day」，女上司竟突然告知他被炒，「話我2個月前行為不當及有不誠實行為」，因此公司需終止其僱傭合約。

女上司指樓主在2個月前曾行為不當及有不誠實行為因此公司需終止其僱傭合約。惟樓主多番追問，上司都沒有出示相關證據。（《鐵探》劇照）

樓主聽後既震驚又困惑，表示該名女上司全程未有拿出任何證明，足以證實他曾經行為不當，「（阿姐）只係話有證明我行為不當」，並在帖文大嘆：「完全唔明last day被解僱係咩玩法？」。

帖文一出即引來網民討論，不少人批評樓主的公司「無良」，留言指「勞記（勞工處）見啦」、「佢想整花你record」。也有部份人笑言公司是否打算主動賠償遣散費，「係咪要補返1個月糧畀你？」、「你已經通知辭職1個月，本應無手尾，而家佢要攞尾彩炒你，為賠1個月比你？」、「送錢你使，快啲錄音」，並認為涉事公司此舉動太兒戲，猶如電視劇中的分手鬧劇，「而家係我飛你，唔係你飛我呀！」。

（fb專頁「奴工處」）

熱爆話題加入自選（01熱話製圖）

同場加映：10年老臣子人工得1萬 遞信即受盡針對 離職日被嘲買唔起散水餅



10年老臣子人工得1萬 遞信即受盡針對 離職日被嘲買唔起散水餅

+ 10

同場加映：慳家女上司中六合彩 賠錢辭職買豪宅 半年後因1個原因重投職場



慳家女上司中六合彩 賠錢辭職買豪宅 半年後因1個原因重投職場