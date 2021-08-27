中秋節｜奶奶擬自製月餅健康啲　人妻想支持被老公鬧「咪咁多事」

中秋節將至，想應節除了買月餅，亦可以自製月餅。最近有港女人妻分享，指奶奶今年要DIY月餅，「話覺得自己整健康啲」，不料想法引來老爺反對，說DIY比買現成月餅貴又浪費時間。人妻曾想出聲支持奶奶，但同時被丈夫批評「唔好咁多事」。事件令人妻感到不滿，說自製月餅不算太難，不明白為何老公要阻止自己，「到底我老公係咪黐咗線？」。



中秋節將至，不少人會考慮自製月餅應節。（Thoa Ngo／Unsplash）

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人妻在香港討論區上以「奶奶話佢要自己整月餅」為題發文，提到奶奶今年中秋節希望可以健康一點，所以打算自己炮製月餅，不料老爺卻直斥「買咪得囉，整咁嘥時間，買1盒返嚟都唔係咁貴，你自己買材料再買模仲貴過買盒月餅」。

人妻在帖文中提到，自己亦都贊成奶奶，「起碼自己知落咗啲咩材料呀嘛，咁我咪幫下口囉」，詎料老公卻罵她不要多事，「仲話我哋咁鍾意食月餅買夠1人5盒畀我哋食」。人妻說曾上網了解月餅做法「都唔係好難」，「但係我老公就唔畀我哋自己整仲要鬧我哋」，批評「到底我老公係咪黐咗線？」

人妻與丈夫因為自製月餅而吵架。（GettyImages）

有網民問「你奶奶係咪唔識煮飯所以你老公先咁冇信心？」人妻就回應指「我奶奶識煮飯，同埋煮飯都好好食」。留言有人提到奶奶有細藝是好事，「唔係好唔好食嘅問題」，亦認為不應事事以金錢衡量，「唔通樓下兩餸飯平過自己煮，就日日食兩餸飯咩」。

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內地「古董月餅」放10年無發霉 網民質疑防腐劑太多 專家咁解釋

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：



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網民笑爆煮月餅伯伯為「當代神農氏」：



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