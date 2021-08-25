見面即吠仲作狀想咬　港女嘆被男友隻狗討厭好難搞：懷疑佢係gay

愛侶與家人未能好好相處實在是令人頭痛的問題，若然這位家人是備受寵愛毛孩，要解決問題的難度或會幾何級數上升。有港女於討論區發文大呻，稱男友的寵物狗一向不太喜歡她，每次見面也會吠叫，甚至作勢咬她。早前她搬到男友家中暫住，日對夜對下人狗關係仍未能改善，令她不知如何是好，不禁大嘆：「完全捉唔到阿狗嘅弱點！」



有港女大嘆未能與男友家中的寵物犬相處，感到非常為難。（《只要一分鐘》劇照）

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該名港女於Dcard討論區以「男朋友隻狗好唔鍾意我」為題發文，表示與男友拍拖已一段時間，然而她與男友家中狗狗的關係卻一直不太好。她指男友的寵物狗對一般人也表現友善，唯獨一見到她便會吠叫，有次狗狗主動靠近，她以為終於能令毛孩敞開心房，沒料狗狗卻作勢想咬她，幸被身旁的男友阻止。

即看港女自白▼ ▼ ▼

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港女續指，早前搬進男友家中暫住，雖與狗狗日對夜對，但關係仍沒有任何改善，只能盡量避免接觸，甚至改變生活習慣遷就狗狗，「好鬼驚佢又咬我」。她大呻有日早上起床想去洗手間，開門看到狗狗「打橫攤喺門口」時，因不想觸怒對方只能無奈返回床上，只能向網民求救：「完全捉唔到阿狗嘅弱點！有冇知寵物心水嘅網友可以解答到我點算！」

帖文引來毛孩主人們討論，有人估計狗狗或是得知樓主身份而感到「呷醋」，「當佢知道主人就快被搶走，梗係毫不留情咁吠走你啦，你同緊佢爭飯碗喎」。亦有網民表示曾遇上同類情況，建議樓主和男友一同與狗狗建立關係，「動物會feel到你哋之間嘅關係，覺得你搶咗佢主人，試下叫你男朋友關心多啲佢，證明畀佢睇有咗你都會係咁愛佢」。

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