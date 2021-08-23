男友放下因病昏迷前度重新出發　現任台女缺安全感：她醒來怎麼辦

前度話題是戀愛禁忌，很多人口裏說不介意，身體卻很誠實地胡思亂想。有台女早前發文講述戀愛煩惱，指男友過去有1名拍拖長達8年的前度女友，但對方兩年前因病昏迷至今，在前度家人勸告下，男友終放下該段感情重新出發，結識了她並開始交往。台女指，一直以為自己不會介意，但不時也會擔心男友未能放下，不知如何才能跨過心理關口，「常常在想對方如果哪天醒來了怎麼辦」。



台女發文講述戀愛煩惱，指不時會擔心男友仍未放下因病昏迷的前度。（《被偷走的那五年》劇照）

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該名台女早前於Dcard討論區發文，表示男友有1名交往長達8年的前度女友，一度踏入談婚論嫁階段，不過前度因病住院，其後更陷入昏迷，至今已有2年。男友曾長時間照顧前度，最終在對方家人的勸告下，終於決定放下該段感情重新出發，直至與台女交往前，亦表明已放下對前度的愛情。

雖然男友坦承過去，亦已「派定心丸」，台女偶爾看到男友社交平台上與前度的「放閃」帖文時，間中仍會擔心，一旦前度醒來或會影響她與男友的關係，不知如何才能跨過心理關口，「我一直以為我能釋懷，但總是會在某些時候敲擊我的內心，也常常在想對方如果哪天醒來了怎麼辦」。

台女分享戀愛煩惱▼ ▼ ▼

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帖文引來網民熱議，有網民認為男友願意於交往前表明過去，證明他願意與樓主建立新的愛情，建議她向男友承坦白感受，「如果確定他是因為愛你跟你在一起，反而要開心他是個好男生，那位女孩只是曾經，是他生命中的重要他人，不可能無情無義從此不聞不問」。

但亦有人認為，若樓主一直未能面對男友的過去，及早分開對彼此也是好事，「不論前女友是否有醒來，妳還是跟他走一輩子的人，只是看妳心裏願不願意為了這個人賭一次」、「你可以好好的想想這一段感情是不是你需要的，如果你不能接受那就果斷分手吧，畢竟如果你沒辦法接受，這樣是在折磨對方也是在折磨自己」。

台女與男友溝通後更新▼ ▼ ▼

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台女看過網民留言，表示已坦承與男友溝通，指男友得知她的擔憂後，認真地重申已將前度放下。她續指，反省過後也明白問題其實出於自己缺乏安全感，稱交往前還以為自己不會介意，幸好男友願意耐心安撫，日後將會更珍惜對方，「總之只能說沒碰到都不知道，溝通後再次覺得，我真的遇到了很好的另一半」。

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