女生告誡IG勿貼密照　疑有毒男暗存　與前度kiss相竟傳予現任男友

任何人都會有過去，在社交媒體貼過的放閃舊相，隨時成為現任伴侶的禁地！最近有女生在討論區上分享，呼籲不要在IG上載與另一半的親密照片，因她試過結識新男友後，有人將她與前度的親密照片私下傳送給現任男友，相信是有「毒男」私下把她曾貼過的相片儲起。雖然男友沒有表露，但女生相信他內心難過之餘亦多了一根刺。



港女表示，上載與另一半的合照不成問題，但奉勸「但係又攬又錫就避忌少少」。（GettyImages）

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facebook專頁「CUHK Secrets」近日發布1名女生的投稿，奉勸各位小心處理社交媒體的照片，「勸大家IG唔好Post同另一半太親密嘅照片」，她提到曾有毒男「Save低晒我同Ex嘅相DM畀我現仼睇」，認為即使男朋友「無咩嘢」，但「心裏面一定唔舒服」。

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該女生表示，即使男友成熟不過問情史，「睇到現仼女朋友同其他男人嘅Kiss相、三點式，仲一齊去過歐遊，你會諗到咩畫面？」，最終只會令大家都尷尬。有網民言指，使用社交媒體一定要懂得保護自己，更認為毒男儲存照片的行為可怕，「唔似毒咁簡單，仲要係處心積累」，提醒各位女生要好好保護自己。

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