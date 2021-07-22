女網友怨前度唔改臉書密碼累佢成日登入去偷睇　網民：兩個都有病

情侶分手後，理應都會將對方的所有社交賬戶封鎖以免觸景傷情吧？但台灣一位女網友卻不時登入前男友Facebook賬戶偷看其與他人的對話記錄，更惡人先告狀反斥前任為何不改密碼？不少網友聽後直言：「二個破病的湊一起剛好，拜託復合吧！」|



女網友鬧男友點解唔改密碼 網民O晒嘴 睇完先知男方都好有問題（點擊看原文全文）▼▼▼

+ 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「因為我本身是分手了就會想分得乾乾淨淨的人，所以分手後我就封鎖了他的手機line臉書，反正他能聯絡我的管道都封鎖……但是問題來了，他的臉書密碼我已經背起來了，是已經放在長期記憶裡的那種，那當手上有前男友的密碼的時候，雖然對他已經沒有愛了，但是就是會因為好奇而去登入他的帳號。」

「對於一個劈腿男我看到這些字句真的只有覺得噁心而已，為什麼這麼不乾不脆？分手就是要一刀兩斷啊！真的很討厭自己一直登入他的帳號，可是就是會好奇，天啊到底要怎樣才可以不跟他正面接觸的讓他把密碼改掉啊！」

網民怎麼看？「有刪除帳號的選項」、「你犯賤啊？」、「人格分裂？」、「恕我直言不諱，你是胡編喔」、「兩個破病的湊一起剛好，拜託復合吧」。

同場加映：情侶共浴女生做呢件事 另一半奪門而出怒提分手 網民：太衝擊了（點圖放大了解）▼▼▼

+ 6

同場加映：男友又窮又患情緒病 港女決不離棄 驚悉另有恐怖真相秒提分手（點圖放大了解）▼▼▼

+ 4

同場加映：女網友夜市狂吃不AA制 台男疑被當「飯票」 一招試探秒被封鎖（點圖放大了解）▼▼▼

+ 23

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】