港媽偕男友育3子女　呻5人同申請公屋被拒　網民反批想攞盡着數

香港土地問題嚴重，公屋成為不少市民安居樂業的目標。有港媽早前於討論區發文，指與男友育有3名子女，大呻早前打算以「5人家庭」名義申請公屋，惟因欠缺一紙婚書而被拒絕，感到非常失望。網民看過帖文未感同情，質疑港媽想享用政府福利卻不願守規則，更直指她目的只為「攞盡着數」。



港媽與男友育有3名子女，早前打算以「5人家庭」名義申請公屋，惟因欠缺一紙婚書被拒。（《寶寶大過天》劇照）

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該名港媽於香港討論區發文，指與男友育有3名子女，一直未有結婚，但過往因經濟狀況不佳，曾申請在職家庭津貼、子女的書簿及交通津貼等。她大呻早前曾以「5人家庭」名義「入紙」申請公屋，惟因與伴侶缺乏一紙婚書而被拒絕，令她大感失望：「話因為冇結婚證書所以唔畀我申請，唔關人數事，唔通要踢走爸爸？」

帖文引來網民討論，不少人指港媽若希望以5人家庭名義申請公屋，只需與男友辦理結婚手續便可，「無結婚咪你1個帶3個細路申請囉，咁事實上你哋無結婚，係無任何關係㗎喎！點會畀你咁申請？」、「你無結婚證書，梗係唔承認你哋家庭身份，咁當然要踢走爸爸，你同3個小朋友入紙申請，政府係睇文件證明，唔係你話咩關係就係咩關係」。

港媽其後表示男友一直努力工作，申請津貼只為減輕壓力，又指發文只想抱怨，並非為了想辦法「攞着數」。（《寶寶大過天》劇照）

有人更質疑港媽只想獲得福利，卻不願遵守相關規則，「無註冊，拎到大額津貼，又想當家庭單位計申請5人公屋，算唔算着數想攞到盡？」、「申請公共援助或者任何津貼嘅時候，想攞多啲就1家4口？申請公屋嘅時候，想攞大啲就1家5口？」。

樓主其後留言回覆，為子女申請津貼全因近年經濟環境轉差，強調「自問唔係申請綜援，爸爸都好努力返工，申請津貼都只希望可以幫輕下」。而她打算申請公屋時亦「冇研究咩5人係大房4人係細房」，發文只想抱怨一下，「我提出嘅問題只不過係話無結婚證明書點解申請唔到公屋，但有人就將成個問題扭曲」。

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