父母留百萬作首期　20多萬買屯門公屋王VS綠表抽居屋　阿女問點揀

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-03 18:00

【公屋 / 綠置居 / 租置 / 綠表／居屋】人人都想買樓，唔通人人都買到樓？有女生日前在討論區發帖，指現時跟爸媽同住屯門田景邨1間約200呎的公屋，單位樓齡33年，售價僅20多萬元，惟媽媽認為應等樓主明年畢業後，並循「家有長者」計劃用綠表抽居屋，因可以有更大空間。女生指父母已預留百萬元付首期，但她不知如何選擇，遂問網民意見。

居於屯門田景邨的女生正考慮應否購入約200呎的公屋單位，指售價僅20多萬元，惟有家人認為應以綠表抽居屋，因有更大空間，且已預留百萬元付首期，令她不知如何選擇。（房委會網上圖片／01製圖）

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該女網民在連登討論區，以「2x萬屯門公屋買唔買得過？」為題發文，指一家3口同住公屋，近日爸媽正爭拗買樓的問題，爸爸想購入樓齡33年的屯門田景邨1個200多呎單位，一房一廳，交通方便，20多萬元就可以買到。惟媽媽卻認為應待樓主明年畢業後，再以綠表及家有長者計劃途徑抽居屋更好，「而且唔使我咁大仲同屋企人逼一房咁慘」，而父母亦預備了百萬元作首期。

樓主補充指，畢業後會做護士，月薪應該逾3萬，但爸爸則會退休，媽媽是全職主婦，百萬元已是全部儲蓄，因而相信日後需繳付金額不低的家用。她又表示，不介意跟父母一直同住，「諗住單身成世，費事禍害下一代」。

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有人認為20萬就可以有個安樂窩，根本不用考慮，但亦有人指居住環境沒有改善，認為留錢抽居屋更好▼▼▼

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資料顯示，屯門田景邨曾是屯門公屋王，無論是否補地價，單位依然有價有巿，2018年4月，該屋邨1個高層443呎單位以405萬元已補地價售出，打破區內公屋成交價紀錄。惟公屋價格較波動，未補地價細單位的成交價較低，2020年11月，田翠樓1個中層11室實用面積376平方呎的單位以173萬元綠表價成交，原有業主於2001年以28.45萬元向房委會購入單位，持貨19年勁賺144.55萬元，單位期內升值5倍。

早前有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。

即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼

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即睇綠置居2021啟鑽苑、青富苑、蝶翠苑售價、呎數▼▼▼

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租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島：

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九龍：

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新界：

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租置計劃公屋單位分布：

睇多啲：公屋「富戶政策」中，如住戶入息及資產淨值限額超出以下數字其中1項，都要遷出▼▼▼

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同場加映：網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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