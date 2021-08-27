男友髮線後移變M字額　港女猶豫應否開聲講　網民：最好隻字不提

說真話而又不傷害他人自尊心是一大學問，有網民近日於討論區發文表示，發現男友最近不知是否壓力太大，髮線開始向後移，出現M字額，她怕脫髮情況會繼續下去，她問其他網民應如何開口說或暗示才不會傷到男友自尊心。不少網民強調不要說，「最好隻字不提」，指脫髮及髮線後移是男人「死穴」。



有網民近日於討論區發文表示，發現男友最近不知是否壓力太大，髮線開始向後移，出現M字額。（《龍珠》劇照）

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該名網民於香港討論區以「男朋友唔知係咪壓力太大，髮線開始向後移」為題發文，她未有透露男友年齡，只說「大我少少」，她表示男友一直很滿意自己頭髮多，但最近髮線開始向後移，出現M字額，男友卻似乎沒有發現問題，令她擔心脫髮情況會繼續下去。她知道男人對脫髮問題很敏感，怕坦白開口向男友說會令他介意及打擊自信心，於是問其他網民應如何開口才不會傷到男友自尊心。

該網民說男友好像沒發現自己髮線開始向後移，她想對男友說又怕傷害對方自尊心。（《少林足球》劇照）

不少網民強調不要對男友說他髮線後移，「這是死穴，千祈唔好暗示」，又指出遺傳都可以是引致髮線後移的原因，建議她可偷偷從飲食入手，買可幫助頭髮生長的食物給男友。

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