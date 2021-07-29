40歲港男煙酒過多甩頭髮　跑步2個月髮質即變好　老婆讚「勁咗」

【跑步／吸煙／飲酒／脫髮／性能力】常說「日日運動身體好，男女老幼做得到」，但原來做運動更可以解決脫髮煩惱及改善性能力！有港男分享指自己投身社會後「又煙又酒」，亦沒有做運動，身型變差之餘亦都開始甩頭髮。有見及此，他決定做運動改善健康，「跑咗2個月已經覺得有好大變化」，除了感到髮質有改善，更連老婆都大讚愛愛時的表現提升，「叫我Keep住跑」。



港男在討論區上發文，指男性定期做運動十分重要。圖為示意圖片。（GettyImages）

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港男在香港討論區上以「男人真係要Keep住做運動」為題發文，指自己廿多歲開始工作後每天都會吸煙飲酒，「而家40歲，近排見到自己愈來愈肥又甩頭髮」，開始醒覺「咁落去唔係辦法」。他說自己於2個月前開始跑步，現時已經感覺到有變化。

他指自己跑步的程度「唔會話好劇烈」，而且現時天氣「跑一陣已經出一身汗，好舒服」，回家洗澡後更「連煙癮酒癮都冇埋」，另外運動可以改善心情，「感覺頭髮都有啲改善」、「頭髮有粗返」。港男甚至提到，連老婆都認為他的性能力有改善，希望他可以繼續跑步。

港男提到，甚至老婆都認為跑步後的他在性能力方面有提升。圖為示意圖片。（GettyImages）

有自稱已經60歲的網民表示，跑步是全身運動，而且跑步後的感覺良好，建議初學者由3公里開始慢慢加長距離，更笑言現時他的頭髮「硬又堅」。港男留言回應笑言「原來真係對頭髮有幫助，唔係我心理作用」，不過指自己吸煙十多年，所以只可以由1公里開始。

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