台下淹成小湖　女團熱舞「鐵粉泡水裡死守不退」影片瘋傳真相曝光

粉絲為了支持偶像，熱情總是相當驚人。日本偶像女團「ワッツ◎さーくる」早前舉辦戶外演出，但當天下起豪雨，台下被淹成小湖，卻驚見一名穿著黑色雨衣的男子堅守在台下，網友拍下這情景瘋傳是「粉絲冒死支持」，事後真相也被曝光。



推特上瘋傳一支影片，是女團「ワッツ◎さーくる」參加於山中湖舉辦的「富士山フェス」活動，當天下起豪大雨，把台下觀眾區淹成小湖，有網友拍到一名男子泡在裡面，水已經快淹到腰部，但仍不停左右移動拍攝（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男子一度被誤認是粉絲，引起其他網友直呼「這應該退他門票費吧」、「這幕也讓人太感動」。

事後有網友表示，其實這名男子應該是工作人員，手上拿著攝影機冒雨拍攝女團的表演過程，而粉絲則是站在更後方的高處觀賞。

但不管如何，工作人員為了工作，不惜整個人泡在髒水裡，敬業態度引來大票網友敬佩：「拜託一定要給他豐厚的酬勞！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】