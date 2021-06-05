中國虛擬偶像身價超薇婭李佳琦　市值2000億　有「人」1分鐘賺6萬

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-06-05 08:00

2021年春晚，洛天依登上央視舞台，「虛擬偶像」這樣一種娛樂形式終於「出道」，進入主流視野。根據愛奇藝《2019虛擬偶像觀察報告》，全國有近4億人正在關注或走在關注虛擬偶像的路上，2020年，虛擬偶像市場據估計達到2000億，兩年時間翻了一倍，洛天依在淘寶直播的坑位費達90萬元，遠超薇婭、李佳琦，2020年上半年，bilibili每個月有4000多位虛擬主播開播。與此同時，虛擬偶像開始變得越來越大眾化，上班族也能造出虛擬偶像，粉絲迅速百萬，一分鐘賺6萬，廣告接到手軟。

撰文：劉亞萌 責編：石鳴（一条）

虛擬偶像也開始放下偶像包袱，向「虛擬人」的方向過渡：有缺點，有脾氣，有個性，和你一起吐槽、搞怪、開黃腔。一条採訪了3位相關從業者和粉絲，「這個行業的門檻正在變得越來越低，虛擬偶像也越來越受歡迎，因為在他們身上，潛藏著我們每一個人最理想的自我。」

2020年疫情以後，虛擬偶像迅速崛起，成為追星市場上最紅的品類之一。數字人正在急劇迭代，進化成逼近真人的樣貌。抖音上的阿喜，2020年10月誕生，發布了8個視頻之後，迅速漲了18萬粉。單是頂著捲髮器做表情的視頻，就獲得23萬讚和900多萬播放量，這是令許多打造真人網紅的MCN機構都艷羨的成績。

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在阿喜誕生2個月後，美國3D虛擬主播CodeMiko爆火，她有著精確的面部和動作捕捉設備，十分接近斯皮爾伯格電影《挑戰者1號》（Ready Player One）裡的角色樣貌。

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最具顛覆性的變革，發生在造星行業的內部。

2020年4月，美國饒舌歌手Travis Scott，用其虛擬人身份在Epic Games的遊戲《堡壘之夜》裡舉辦了一場名叫「天文學」的直播演唱會，引發海嘯般的震動。有1200多萬玩家同時放下了手中的武器，在線蹦迪。事後相關視頻，引發超過2億次的觀看。

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他特意向我區分了「虛擬偶像」和「虛擬人」這兩個概念。前者以洛天依為代表，偶像是紙片人，粉絲是真人，這個賽道需要以二次元文化圈做基底，是有限的。 但「虛擬人」則意味著萬億、兆億級的市場，每個人都可以擁有一張虛擬皮囊，共同打造一個元宇宙（Metaverse），「在這個虛擬宇宙裡，你可以看到喜歡的藝人開演唱會，你自己能實時換裝，請到虛擬健身教練，交友，找到陪伴你的虛擬人……」

煤老闆是一位戲劇系大二學生，在英國曼徹斯特上學，熱愛二次元的「虛擬主播」文化。她已經多年不看動漫，但平均每天大約會花4小時看相關直播，最長的一次有10小時。身邊的朋友並不多，虛擬主播給她帶來非常多的樂趣和心理慰藉。 （點圖繼續閱讀）↓↓↓

陳燕則認為大眾不僅僅是「虛擬人」的消費者，我們本身對虛擬身份有著強烈的渴求。「大家喜歡玩模擬人生的遊戲，在淘寶人生里用自己的虛擬形像做穿搭、在短視頻平台用二次元特效……從QQ秀時代開始，我們就在主動追求虛擬身份的認知。」

那個世界裡，潛藏著每一個人最理想的自我。

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