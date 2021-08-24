內地超市3步處理黑心豬肉　隔夜肉特價賣、發臭肉沖洗後製香腸

進食已變質的食物會危害健康是常識吧！內地1家連鎖超市被揭發售賣黑心豬肉，職員每日也將隔夜、甚至是已變壞發臭的豬肉以切件或清洗後特價售賣、絞成碎肉製作香腸的方式出售，甚至是將變壞的碎肉送往熟食部烹調等方法處理，務求提高銷售額以達到獲得獎金的門檻。

恐怖黑心肉真相被「踢爆」後，涉事超市隨即於微博發文致歉，表示稱相關肉品已全數下架，涉事職員亦已停職接受調查。當地市場監管局人員事後亦查封涉事超市調查，表示若發現情況屬實，將「依法依規」跟進。



內地1家連鎖超市被揭發售賣黑心豬肉，職員每日將隔夜或已變質的豬肉以不同方式處理後再出售，事件曝光後引起嘩然。（新京報影片截圖）

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內地媒體新京報上周報道，指接到讀者投訴位於山東濟南大潤發省博店出售的鮮肉品質有問題，遂於今年6月下旬派記者「放蛇」調查。記者發現，店員每日備貨時，最先處理的就是前1天未賣完的隔夜豬肉，「老員工告訴記者，那些都是昨天沒賣完的，有些已經有異味，所以需要優先處理」。

超市職員會將不新鮮、沒有太大異味的豬肉挑選出來，以9.9元人民幣（約11.9港元）1斤特價出售，不過所謂「挑選」的步驟亦只是「拿起來看一看、聞一聞」。臭味明顯的豬肉則會先沖水，視乎味道能否清走決定是否再放回櫃檯平價出售，但記者同時發現，有職員竟於同1個洗肉池內清洗地拖拖把。

超市職員會將不新鮮、沒有太大異味的豬肉挑選出來，惟判斷只靠「拿起來看一看、聞一聞」。（新京報影片截圖）

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至於明顯發臭或變質的肉，則會直接絞成碎肉，因絞碎後異味會明顯減退。絞碎的變質肉會跟切肉時產生的碎肉一起放進冰格，再根據肥瘦比例，按照不同的配方，醃製成一紅一黑兩種香腸。職員表示，為了盡量掩蓋原料異味，拌好的香腸餡料通常會醃製1天，由晚班員工灌成香腸放在冷凍庫晾置，再由早班烤熟後包裝銷售。

明顯發臭或變質的肉會直接絞成碎肉，按照不同的配方，醃製成兩種香腸。（新京報影片截圖）

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記者在「放蛇」調查中也發現，不同的員工對於變質豬肉的處理尺度上也有不同，一般而言領班要求會高些，會將明顯發黏、發臭的排骨直接報廢，不過員工則傾向「能多賣點兒就多賣點兒」，因店舖的銷售額跟他們能獲得的獎金金額掛鉤，「都報廢了你還賺啥？還賺甚麼錢啊？這些都報廢了，還上哪弄獎金去啊？」。

黑心肉處理方法曝光後，涉事超市即日於微博向公眾致歉，稱已將涉事肉類產品全部封存下架及要求涉事員工停職接受調查，而門店亦會立刻關閉整改，並在全國其他門店「自查自糾」。當地的市場監管局執法人員及市場監督管理所人員事後也到涉事超市，查封涉事產品並帶走抽檢，將根據證據「依法依規」跟進。

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