大圍連鎖店買台式飲品　喝到底吸出原條四腳蛇　男生：以後唔敢飲

夏日炎炎，正好來杯凍飲透心涼，但如果飲到一半發現「加料」，頓時變心寒。有港媽發文控訴，指其兒子光顧大圍1間連鎖飲品店，快要喝光飲料時吸到異物，立刻吐出後發現竟是1條四腳蛇（壁虎），為兒子帶來極大陰影。她事後向涉事店舖投訴，但老闆態度卻非常惡劣，遂報警及向食環署舉報。



有港媽指其兒子光顧大圍1間連鎖飲品店，快要喝光飲料時吸到異物，立刻吐出後發現竟是1條四腳蛇。《FB「沙田之友」圖片）

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該港媽在facebook群組「沙田之友」發文，指兒子日前途徑大圍金禧商場時，在1間連鎖飲品店購買了1杯薄荷朱古力珍珠，並一邊走回家一邊喝着。詎料差不多喝到底時，「佢（兒子）發現個口有條唔知乜嘢，即刻吐出來，點知原來係條四腳蛇」。

兒子當場嚇得立刻致電樓主，2人其後向涉事飲品店反映，惟老闆態度惡劣，「個老闆問我想點？唔係佢問題！叫我報警報食環署！」令樓主非常憤怒，「大佬你試吓飲吓野有條四腳蛇，喺個口度吖！條四腳蛇仲要好大條，黐缐！」，又透露兒子事後感到相當害怕，「我仔不停講，話以後都唔會再飲類似嘅飲品」。

樓主其後補充指，由於事發於晚上10時許，食環署人員已下班，就只好先報警，其後再拾起那條四腳蛇及飲品杯做證物，翌日下午才交給食環署處理，職員已上門收走證物跟進調查。

食環署職員已上門收走證物跟進調查。（FB「沙田之友」圖片）

帖文隨即引起網上熱議，網民都大呼「超惡心」、「童年陰影！」，又指飲品店會將飲料封口再交給客人，這絕對是店舖的責任，質疑為何老闆還可以「大聲夾惡」。另有人質疑壁虎身型不小，如何吸進飲管內，即被反駁稱壁虎身驅柔軟，的確有可能吸得進去。有網民則笑言事件令兒子不再飲台式飲品都是好事，「戒咗佢啦，好唔健康」，又有人笑稱這是飲品店的「特別推介」，「浸蛇酒咁，好補呀」、「呢間係咪叫壁虎堂？」。

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