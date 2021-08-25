港媽網上轉售$35貴價「二手奶粉」　稱「開咗食過2次」惹網民狠批

不少媽媽都會在網上交流育兒心得，或者轉售和轉贈育嬰用品，以免浪費。最近1名港媽就在網上以35元出售貴價奶粉，惟表示該罐奶粉已開封並「食過2次」，引來大批網民熱議，批評其出售「二手奶粉」欠缺衛生意識，又質疑照片中剩下的奶粉份量，明顯不只沖過2次，直言「唔知乾唔乾淨，免費都唔應該畀BB飲」。



有港媽在網上以35元出售已開罐奶粉，引來部份網民批評。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，分享1張截圖，可見有港媽在網上以35元轉售1罐400克的貴價奶粉。文中表示奶粉「22年到期，開咗食過2次」，希望在沙田圍港鐵站交收，又表明「不喜勿排」。

雖然未知港媽最終能否成功賣出奶粉，但投稿者也不禁苦笑說道：「慳得1蚊得1蚊系列，為咗慳，為咗唔造成浪費，究竟可以去到幾盡？」帖文很快引來其他網民討論，部份人直斥該名港媽沒有衛生意識，「其實開咗罐，衛生都成問題」、「啲奶粉已經潮咗」，擔心嬰兒進食會影響健康。

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另外，亦有網民質疑該罐奶粉已經開封，最多只能保存1個月，非如帖文所言至2022年才過期，又指相中奶粉剩餘的份量太少，認為港媽稱「食過2次」的說法可疑，「點樣2次？冇咗咁多，每次20安奶啊？」。

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