港媽$200請私人司機　接送國際學校兒子來回大埔何文田　被批寒酸

不少家長都會為年幼孩子安排校車接送上學，甚至聘請私人司機接送都大有人在。不過有港媽在網上發出招聘告示，以200元聘請私人司機，接送其就讀國際學校的兒子，由大埔來回何文田，因而被其他網民批評出價寒酸，直言「85折的士都唔夠畀」。



有港媽在網上發出招聘告示，以200元聘請私人司機，接送其兒子由大埔天賦海灣，來回何文田國際學校。（資料圖片）

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港媽的招聘帖文截圖被瞬間轉載至不同facebook群組，包括「大埔TAI PO」及「馬鞍山之友@36着之走為上着」，告示列明職責為接送1名4年級男孩，由大埔屋苑天賦海灣來回位於何文田的國際學校▼▼▼

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帖文一出隨即引起熱議，不少網民都批評港媽出價太低，指出如果乘搭的士，車資大概都要130至150元，而單程只得120元，來回接送都不能賺太多，「當行最平獅隧$8一程，來回$16、油錢豪俾你當$1一公里，單程18公里，來回油錢都要$36，加加埋埋總成本最平都要$52，即係剩袋$68」。有網民則笑言「我接完帶佢去搭巴士先」，揶揄費用只夠付巴士或港鐵。

不過另有人認為如果時間合適未嘗不可，「如果平時返開工又順路嘅話，其實我覺得送返學又冇乜所謂」、「其實夾錢坐車好普遍，新界西北區過海最多，夾啱時間大家都有着數」。

同場加映：九肚山家庭日薪$800請「萬能姨姨」 日做6小時家務兼補習教琴

1則招聘告示早前在網上流傳，指有中產家庭誠徵1名「萬能EE（姨姨），除了日常家居清潔外，還要幫7歲兒子補習及教琴，「文武雙全」下做6小時僅得800元，而列出的應徵者條件更被網民狠批「離地」：「好少落山，唔知物價。」



「萬能姨姨」職責及要求▼▼▼

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同場加映：貿易公司請文員 返5日半仲要外勤月薪僅呢個數 網民批人工離地

打工仔搵工難，要找到薪金及待遇也合意的工作更難。有網民近日於討論區發文，分享在勞工處網頁看到的1則招聘廣告，顯示有貿易公司出價月薪9000至10000元聘請文員，要求每星期上班5.5日，除了負責文書工作外更要兼顧外勤事務。不少網民批評相關公司刻薄，不禁慨嘆物價不斷上升，但薪金仍停留於30年前的水平。



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同場加映：1間建築公司今年初聘請私人司機，要求具10年駕駛經驗、懂得兩文三語及熟悉本港道路等，要求多多但月薪僅為7000至9000元，而且獲聘者每周更需上班6日、每日6小時。不少網民批評涉事公司的聘請條件刻薄，直指「人工仲低過做譚仔」，質疑會否有人求職。



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有網民於facebook撰文，表示希望可以招聘兼職家務助理，一星期工作4天，每日工作4小時，主要負責買餸煮飯包2餐。樓主出價月薪4500元，但有不少網民質疑出手太低，而且要在有限時間內買餸再煮好2餐，猶如廚藝比賽一樣，「不如你自己做返算啦」。



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有港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，照顧其7歲兒女，每日工作3.5小時，職責還包括為家庭準備午餐和晚餐，以及清潔家居。不少網民批評港媽開價過低，現時市價至少都過百元，最無奈的是中間落場1小時不計鐘，直言：「邊有人肯做？」

