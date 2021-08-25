熱浪再襲港｜冷氣機唔閂真係更慳電？老師傅：視乎你部機係咩類型

疫情期間，大多數人都待在家辦公，不少人在家都會喜歡待在冷氣房內避暑，同時又會擔心電費暴漲，常常有許多人疑問：「冷氣到底能不能開24小時？」近日，節目《台灣好吃驚》就請到專精冷氣工程的店家，問出「冷氣24小時開啟的實際電價以及計算方式」。



節目主持人松野高志到冷氣工程店家體驗一日冷氣工程學徒，向冷氣師傅KING哥請教冷氣的小知識。KING哥表示，自己從當學徒到創業已經做了長達26年，在節目中更大方秀出自己傷痕累累的手，讓主持人驚呼「這真的是師傅級的手」。

【相關圖輯】冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 20

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

松野高志好奇詢問KING哥：「變頻冷氣的電費一年或是一個月是如何計算？」他解釋，台灣的電費計算方式是每兩個月統一結算，一噸的冷氣在房間吹2個月24小時不關的話，大概是1000多塊（台幣，下同），但這僅限一級變頻冷氣。如果是舊型5級的冷氣，吹24小時的話，電費就要5000～6000元，整整差了4～5倍。

KING哥也繼續分享，如果一直開開關關冷氣，耗電量就會比較大，當冷氣開啟時，啟動電流非常高，就會非常的耗電，現在的市售變頻冷氣就是標榜，如果是長期使用冷氣的人，將調整溫度到26度，就不要再關了，這樣才能恆溫，才能省電。他更表示，變頻冷氣有自動調節溫度功能，一直開開關關反而會更耗電。

【同場加映】潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

5招快速乾衣▼▼▼

+ 8

【同場加映】消委會變頻式分體冷氣機測試 9款製冷量拎滿分 5星之選最慳電費（點圖放大瀏覽）👇👇👇

消委會變頻式分體冷氣機測試 9款製冷量拎滿分 5星之選最慳電費

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣連開24小時不關會怎樣？專家破解多數人的省電迷思，電費反而更便宜】