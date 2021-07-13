台男童以為畀蚤咬　睇醫生先知係「佢」　會沿冷氣機入侵香港都有

台灣疫情期間，診所門診門可羅雀，但小兒科醫師許志煌卻在一天中連續遇到「好幾個這樣的小孩」，皮膚被叮得亂七八糟，爆癢狂抓，第一眼看以為是跳蚤，掀開衣褲驚見「8腳小蟲－禽蟎啃咬吸血」，紅疹遍布腋窩、脖子、前胸、肩膀和上肢，平時寄生於野鳥身上的禽蟎靠著吸食鳥血、人血維生，4歲受害弟照片曝光讓家長全看傻。



會爬入內衣狂咬比跳蚤更可怕 點圖看看許醫師分享的照片及原文全文▼▼▼

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開業小兒科醫師許志煌今（12）日在臉書指出，三級警戒以來病人雖然少了，但近一兩週孩子發燒比例倒是多了一些，大多是咽喉發炎，有些腸病毒或是口腔泡疹，至於小小孩長玫瑰疹的也不少，這些都是很常見的疾病，呼籲大家小心即可。近日天氣熱，孩子皮膚亮紅燈的問題也不少！許志煌直言，曾在一天中連續看了好幾個皮膚被叮得賺七八糟，東一包西一包全身癢到不行的小朋友，狂摳猛抓，反覆在外就醫就是看不好：「當時我第一眼的感覺是跳蚤，但是也不可能一直被跳蚤咬吧？」

掀開衣服、褲子一看，心中秒現答案：「這不是跳蚤，是禽蟎咬的！」許志煌解釋，從單一病灶來看，很難區分是跳蚤或是禽蟎，但兩者習性不同，因此病灶分布位置也很不一樣。除了暴露出來的皮膚會遭殃，因禽蟎會爬行，一旦爬至衣褲的邊緣或是皺褶處過不去，就會在原地大量叮咬，疹子就會成群密集出現，特別是內衣褲或是尿布周邊。提及兩者攻擊位置，許志煌說，跳蚤大多叮咬下肢沒有衣服遮蔽處，很少在腋窩、脖子、前胸、肩膀和上肢出現咬痕，一旦驚覺上述部位有密集紅疹，「就要小心是不是禽蟎」。

許志煌進一步說明，聽「禽蟎」2個字就知道，與飛禽有關，其寄生於野鳥身上靠吸食鳥血維生，也會吸食人血。野鳥因棲息或築居在居家周圍、屋簷、陽台或窗戶、窗型冷氣附近（一般分離式冷氣機會低很多），於是禽蟎可能經由各種縫隙或通氣孔侵入屋內。另外他也強調，在陽台晾衣服也要小心。想要避免禽蟎侵擾，許志煌提醒，不要讓野鳥、野鴿靠近住家即可，否則這個問題「怎麼看醫生也看不好」，務必裝置驅鳥裝置或是移除周遭鳥巢，同時徹底打掃居家環境。他也呼籲，千萬不要用棍子打散鳥巢，恐讓禽蟎大量逸出，請用袋子包裹後整個摘除，是較好的做法。

照片一刊出讓家長們超驚訝：「可怕」、「就是這個」、「長知識了！謝謝許醫師」、「真的是清楚明瞭，也可以讓父母初步判斷」。

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