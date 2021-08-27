狗車相撞！寵物犬無傷但私家車車頭損毀　司機向狗主索償法官咁判

狗和車相撞，全身而退的竟然是狗？湖南法院日前審理的1宗「狗車相撞」案件，案情引起熱議。事發於去年11月，1名童姓狗主放狗時未有使用狗繩，結果他養的比熊犬橫過馬路，和豐姓男子駕駛的私家車相撞，但車禍中狗狗未有受傷，反而是私家車車頭受損。事發後，豐男花了4837元人民幣（約5800港元，下同）維修，更入稟法院向狗主索償，法官審視各方證據後，判狗主需賠維修費。



內地有私家車和寵物犬相撞，令車頭損傷。（微博影片截圖）

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狗車相撞後，狗沒事但車壞了！案件發生於2020年11月，童某帶狗散步時未有用狗繩，狗狗自己從樓道跑出，走到路邊橫過馬路，與豐某駕駛的車輛相撞，令豐某的車受損，前保險桿（泵把）損毀。

豐某車禍後報警，長沙公安到場勘查，認為事故發生時豐某在正常駕駛，突然遇上小狗橫過馬路，而且未有牽狗繩，因此才發生交通事故。豐某將車輛送修，維修費為4837元人民幣，要求狗主賠償。

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同時間，童某亦帶寵物犬到寵物醫院檢查，發現狗狗無受傷。案情指，童某養的小狗是1隻比熊犬，個子屬小型犬。童某認為狗狗完全無事而車子卻有損毀，認為事件不常理，質疑車輛在事發前已經受損，拒絕賠償。由於雙方協商不果，最終鬧上法庭。

湖南長沙芙蓉區人民法院日前審理案件時，指案件關鍵爭議點，是車輛受損是否和寵物犬相撞造成，警方有提供《故事證明》，已確認豐某車輛是車狗相撞時受損的。而狗主放狗過中不用狗繩，已違反《長沙城市養犬管理條例》，造成他人損害，故應承擔責任。即使狗主提供小狗無受傷的證據，但無法否定狗隻與車輛受損之間的因果關係。

網民點睇：

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雖然是嚴肅案件，但許多網民較好奇為何損毀的是私家車，「我只是純粹好奇，什麼狗那麼厲害，撞了車一點事都沒有還可以把車撞壞」。有網民解釋，車頭前圍部分是膠製，除了裝飾用還可以減少對行人的傷害，「真正的防撞鋼樑是包裹在車皮裡面的」，所以狗狗無傷也不算出奇事。

（綜合）

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網民大讚「真男人」：

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