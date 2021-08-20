男司機遇車禍半身被困　孕妻來電即叫消防員別出聲　網民：真男人

這位是將會榮升「暖爸」的暖男！黑龍江日前有1宗車禍引起網民熱議，涉事男司機駕駛裝滿西瓜的貨車途中與其他車輛相撞，他半身被卡在車內無法動彈，正當消防員趕至現場拯救，設法想拉他出來時，男司機的手機響起，他竟立即叫消防員別出聲，之後又叫消防員優先看管好放在車內的錢。雖然男司機要求多多又激動，但有救護人員解釋，其實他當時是接獲懷孕妻子來電，擔心妻子而做出有關舉動，所以消防員都非常配合。車禍都有洋蔥，網民得悉背後原因後，大讚他是真男人。



男司機在接車後下半身被困，但一聽到懷孕的妻子來電，馬上叫消防員別出聲。（微博影片截圖）

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事發於8月17日，黑龍江1名男司機遇車禍，當時他駕駛載滿西瓜的貨車與其他車輛相撞，下半身被卡在車內都能脫困，正當消防員到來拯救時，他卻接連叫消防員別出聲，又希望他們先找出車內的錢箱等。

有參與行動的救援人員透露，消防趕到時，男司機雙腳被卡在駕駛座儀錶下，半身被緊夾而無法動彈，又形容男司機當時的傷勢頗重，手部更正在流血，但意識清醒並且情緒穩定。消防員靠近車頭想救出男司機時，他正好接到懷孕妻子來電，因怕妻子擔心，故希望消防員別出聲，低聲道：「先別說話，我老婆給我打電話，她懷孕了。」

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男司機當時一手扶着軚盤，然後扮作心平氣和拿起手機，以溫柔的語氣跟老婆說話，「喂，娜娜」，平常得像沒發生車禍似的。男子掛線後消防員繼續拯救，並且似乎碰到一些東西，男子又大為緊張，叫消防員輕手點，「輕一點，這都是錢」。

消防員奇怪男子為何未脫困卻先別關心錢，男子即解釋那些是錢放在車上，是準備帶給妻子生小孩的費用，「我媳婦馬上要生了」。雖然男司機要求多多，但消防員見他是出於關心懷孕妻子，便對他非常客氣。其中1名消防員找到錢箱後，還專程拿過去給他看，安慰說會替他保管好，經過10分鐘救援後，男子終於脫困，然後送院治理。

網民大讚「真男人」：

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網民知道男司機要求多多的原因後，大讚他是「真男人」，即使出車禍還將懷孕妻子放在第一位，更指聽到他叫消防員別出聲，原來是因為懷孕的妻子來電時，已經看得眼濕濕。然而，有網民指男司機現在已功虧一簣，因為現場影片瘋傳後，「這下你老婆肯定會知道了」。

（綜合）

內地網上近日瘋傳1段男子爭執互罵的影片。（微博影片截圖）

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