「微信女」WhatsApp扮傳錯相　連登仔奇招回覆　才華勁到騙徒都讚

【電話騙案/微信女/電騙/網上情緣】雖然「微信女」白撞訊息已是非常古舊的電話騙案手法,但每年仍有不少港人中招,自以為陷入網上情緣後被騙財!有連登仔早前遇到同類騙案,接獲陌生電話號碼傳來美女打卡照,扮作聯絡畫師希望畫圖,其後聲稱是認錯人。樓主見大好機會即時投入回覆,企圖「反詐騙」,更按對方要求發送精心製作的「畫像」,其畫風才華令騙徒也不禁驚嘆,對話笑翻一眾網民。



有連登仔指友人遇上「微信女」白撞WhatsApp訊息,按對方要求發送精心製作的「畫像」,畫功令對方也不禁驚嘆。(連登討論區截圖)

連登網民「林俊傑女朋友」以「大陸啲白撞撞到我朋友」為題發文,指友人近日遇到「微信女」白撞WhatsApp訊息。對相關騙案早有認識的樓主及友人當然不會上當,更視為「反詐騙」的大好機會。

對話截圖中可見,「微信女」傳來1張長髮美女於太陽花田拍攝的打卡照,扮作聯絡「張畫師」,要求對方製作畫像後將檔案傳給她「看看稿子的效果」。樓主友人遂將錯就錯問道「畫好寄去哪裏」,對方見有人「上釣」即扮認錯人,更非常有禮地道歉:「同胞不好意思啊,我查看了一下號碼確實輸入錯誤了,給你帶來困惑,希望你能理解。」

連登仔擊退騙徒經過▼▼▼

樓主友人未有理會「微信女」的道歉,反而「代入角色」,表示已畫好畫像,隨即傳送精心繪畫的「作品」,令對方不禁反問:「甚麼?」這時樓主繼續「畫家上身」,解釋指「筆沒墨了,右邊的花沒上色」。

創意與才華並重的回覆令「微信女」也招架不住,即時按了「笑喊」表情符號,其後不禁驚嘆:「你是陶淵明嗎?還是李白?」而樓主友人則仍然做好畫家的角色,無厘頭地回應指「我是小熊維尼」。

樓主友人的畫作不但令騙徒驚嘆,更獲網民大讚。(連登討論區圖片)

帖文笑翻一眾網民,紛紛大讚樓主友人是不可多得的人才,「想知樓主係邊一派嘅畫家,就咁睇現實得嚟又有啲抽象,人才呀」、「Feel到對家幾欣賞你朋友」。亦有人突破盲點,指陶淵明和李白均以詩作流傳後世,指「微信女」根本不是稱讚,反而是「暗踩」。樓主其後則指,友人與「微信女」沒有任何下文,估計「佢應該係呃錢,但係應該覺得我朋友癲過佢,唔敢再繼續落去」。

同場加映:港男WhatsApp遇「微信女」白撞 貼高登po斥舊橋 騙徒現身咁答▼▼▼

「微信女」是指在WhatsApp、Telegram、Facebook、WeChat等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒,他們大多以年輕美女的相片作頭像,圖為網上流傳的微信女頭像。(網上圖片)

其他網民與微信女對話情況:

「微信女」是指在WhatsApp、Telegram、Facebook、WeChat等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒,他們大多以年輕美女的相片作頭像,以「白撞」手法打魚式傳出訊息,一旦接到回覆就與對方「深入對話」,表面是噓寒問暖甚至發展網戀,實則以虛假投資計劃或各種借口騙財,受害人多是男性,而背後扮作「微信女」的亦多是男性。同類騙案在中港時有發生,內地警方於去年10月曾破獲跨境「微信女」行騙集團,涉案金額超過2億人民幣(2.44億港元)。

