港男WhatsApp遇「微信女」白撞　貼高登po斥舊橋　騙徒現身咁答

【電話騙案／微信女／電騙／網上情緣】許多巿民都收過以美女頭像作招徠的「白撞」訊息，然後借故邀請互加微信再伺機騙財，雖然同類騙案經廣泛報道，但仍經常時有人中招。有港男早前遇上同類手法的騙徒，先佯裝中伏，再以高登討論區經典貼文作回應，斥對方「招式好老」。沒料竟然釣出騙徒真身，對方拋出「笑到喊」的貼圖，稱「香港人沒有進步，老的招式夠用」，又指自己行情很好，「每天還是會遇見很多笨笨的人」，騙徒的回應超警世！



「微信女」是指在WhatsApp、Telegram、Facebook、WeChat等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒，他們大多以年輕美女的相片作頭像，圖為網上流傳的微信女頭像。（網上圖片）

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該名港男於香港討論區以「WhatsApp白撞騙徒攻防戰」為題發文，表示早前撞到自稱「楊微」的女子訊息，對方的大頭貼是長髮美女，聲稱計劃來港旅遊，詢問有關香港現時的隔離情況及要求，又邀請樓主互加微信。樓主一看訊息便識穿對方是「微信女」騙徒，簡單敷衍幾句後，決定直接貼出高登討論區的經典帖文，打算直接「KO」對方。惟騙徒無法開啟香港網頁，樓主只好截圖再傳給對方，料不到騙徒被踢爆後反而大笑，更與樓主「超誠實對話」。

樓主與騙徒對話全記錄▼▼▼

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騙徒疑似不滿樓主批評他「招式好老了」，「現真身」反駁指：「香港人沒有進步，老的招式夠用了。」又自豪地表示自己並非沒進步，「只是在你這裏失敗了」，強調「我每天還是會遇見很多笨笨的人」，又形容「現在行情很好的」，最後更不忘「攞尾彩」，再次拋下1句：「對付香港人這一套夠了。」

樓主與騙徒的對話引來網民討論，有人笑言他願意與對方花時間傾談已是非常難得，認為最好方法是直接封鎖，「使理佢咩，即刻黑名單啦，一啲着數都冇，盞嘥自己時間」、「一看見三唔識七WhatsApp已經不會回覆並列入黑名單」，樓主則笑稱「反正我都得閒，拖延佢害人而已」。

「微信女」是指在WhatsApp、Telegram、Facebook、WeChat等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒，他們大多以年輕美女的相片作頭像，圖為網上流傳的微信女頭像。（網上圖片）

其他網民與微信女對話情況：

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「微信女」是指在WhatsApp、Telegram、Facebook、WeChat等各類通訊軟件主動結識股民的騙徒，他們大多以年輕美女的相片作頭像，以「白撞」手法打魚式傳出訊息，一旦接到回覆就與對方「深入對話」，表面是噓寒問暖甚至發展網戀，實則以虛假投資計劃或各種借口騙財，受害人多是男性，而背後扮作「微信女」的亦多是男性。同類騙案在中港時有發生，內地警方於去年10月曾破獲跨境「微信女」行騙集團，涉案金額超過2億人民幣（2.44億港元）。

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有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖，顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息，對方傳來多張外國機師的型仔照，不過醒目的樓主早察覺異樣，2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話，其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈，博得對方大讚「Wow you look so beautiful」（妳很漂亮）。



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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」👇👇👇

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