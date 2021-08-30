打工仔聽唔明外籍同事笑話呻苦　網民話係機會：呢個環境啱學英文

學好英文真的很重要！有網民近日於討論區發文表示，他的部門有3名外籍同事，每次吃飯時外籍同事都用英文說笑話，但他完全聽不懂，只可以陪笑，覺得「好痛苦」。帖文引起熱議，不少人認為這其實是好機會，建議樓主趁現在的工作環境去學好英文。



有網民近日於討論區發文表示，他的部門有3名外籍同事，每次吃飯時外籍同事都用英文說笑話，他完全聽不懂，覺得「好痛苦」。（《大叔的愛》劇照）

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該名網民近日於香港討論區以「公司好多鬼佬同事，好痛苦」為題發文，表示入職後才知道自己所屬部門7名同事中有3人都是外籍人士，當中有英國及印度人，同事都是說英文，平時工作上他用英文沒問題「頂得住」，最多不說話默默工作，但他日常溝通用的英語卻很差，每次吃飯時外籍同事說的英文笑話他都聽不懂，只可以扮聽懂地笑及扮很放鬆，但其實他很想大大聲地說粗口表示「好痛苦呀」。

帖文引起網民熱議，有網民指出樓主本身英文應該不錯才會被聘請，樓主回覆指見工時說的英文都是事先背好，有其他網民就建議樓主「你教佢哋廣東話」、「呢個環境就好好學好英文」。

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