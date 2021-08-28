鋅盤點解臭崩崩？睇落超乾淨台女一索皺眉頭　與男友壞習慣有關

情侶在交往期間很容易發現對方的缺點，若過於嚴重還可能導致分手，就有一名台灣女網友在《Dcard》抱怨男友誇張的行徑，網友們看完都覺得很崩潰，貼文一出也讓許多人直呼「太噁心」。



原PO和男友交往4年，兩人沒有同居，但對方偶爾會到她的住處住，幾個月前原PO發現家中鋅盤傳出陣陣異味，一問男友得知真相後，馬上整個大崩潰：「我的內衣內褲也在鋅盤上面洗耶…」（點圖放大看原PO怎麼說及網民睇法👇👇👇）

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原PO發現男友在上廁所後都沒有沖水聲，詢問後得到的答案竟然是因為他不想要掀馬桶蓋，所以直接尿在浴室地板上，然後再用水沖掉，這樣的行為讓原PO聽了很傻眼，卻也相信男友的說詞。

不過誇張行徑不只如此，原PO說日前她目睹男友竟在洗手台尿尿，還邊拿蓮蓬頭沖水，讓她簡直快崩潰，「我整個大傻眼，這樣他不是把我的洗手台當小便斗嗎？雖然當下就沖掉，但想到我的內衣內褲也在上面洗…請問各位女孩能接受嗎？還有男生也會這樣偷尿嗎？」

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原PO說男友身高183公分，所以高度是尿得到洗手台，而且他還說別的男生也會這樣做，讓她半信半疑。而這段期間多次聞到尿騷味，但就是不知道味道來自哪裡，如今真相大白，讓原PO不敢再在洗手台洗內衣褲，只好買個盆子分開洗。原PO事後有跟男友抱怨這樣的行為很不正常，「如果衛生習慣真的差太多，也會考慮掰掰了」。

貼文一出震驚許多人，「我快吐了」、「不能接受…洗手台就不是馬桶啊」、「尿地板就算了，尿洗手台是什麼鬼」、「就算馬桶蓋沒掀，正常人也不會在洗臉盆尿尿吧」、「在自己家就算沒裝馬桶蓋我也不會說什麼，但他是在原PO家欸，去別人家就遵守別人家的習慣好嗎？」、「尿完沒刷，久了會有很重的尿騷味，光用沖的沒用」、「太莫名其妙了吧，馬桶就在旁邊還硬要上在洗手台」。

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不過也有人分享親身經驗，「我聽過有人男友也這樣，不過她說只有她在大便的時候男友很急才會，我是無法接受」、「我家也有人會這樣欸（親戚），一開始是剛好看到某個親戚，明明從房間到廁所跟從房間到那個洗手台距離差不多，他就要在洗手台尿」、「可是有時候我在上廁所男友也尿急，我會讓他在洗手台或浴缸解放耶…我覺得用蓮蓬頭強力水柱沖掉就好了，但陌生人不准啦」、「我在我家也會尿在洗手台，馬桶太矮真的對不準，反正尿到馬桶外也要用水沖，乾脆尿洗手台，高度也剛好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】