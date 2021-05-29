派帽男在屋內這處留字條：兄弟，對不起　男友揭女友出軌滿頭綠光

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-29 16:35

男人揭發自己「被戴帽」的方式很多，然而這次苦主得悉真相的方式卻很有創意，網民甚至對「派帽男」激讚致敬！近日1段Tiktok（抖音海外版）影片在網上瘋傳，影片內容非常簡單，只是1張簡單的英文字條，但內裏劇情卻綠光戶現又極奇轉折。 字條由被戴綠帽的男生上載至Tiktok，他透露自己在家如廁時，意外發現廁板背後貼着這1張字條，驚揭女友趁他外遊時偷偷帶男生回家偷食，而男方男生坦言雙方發生關係後，他才驚悉女方有男友，更明言「兄弟，對不起」。網民大讚這個引爆真相的方法非常聰明，形容「這個位置只有男生才看到」。

有男網民透露自己在家如廁時，在廁板背後發現1張手寫字條，驚揭女友出軌。（電影《Unfaithful》劇照）

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近日1段關於出軌的片段在Tiktok瘋傳，根據外媒報道，該片段已火速獲得逾1萬個讚好。該名外國男生在帖文表示，女友趁他外遊不在家時，偷偷帶人回家鬼混，完事後對方卻在廁板上偷偷貼上1張手寫字條▼▼▼

從字條內容看起，跟樓主女友親熱的男生，是在不知女方有男友的情況下變成「第三者」，他「將心比己」地決定把事件用特別的方法告訴樓主，而其手法引來網民熱議。網民笑稱這個位置只有男生上廁所時才會發現，因為他們會揭起廁板小便，「想到這方法真是太聰明」、「簡直是天才」。

（綜合）

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女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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