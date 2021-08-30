女生去醫院實習暫住男友家　男友母要求付全屋水電：原要畀埋煤氣

醫護學系的學生均須到醫院實習，以增加臨床知識及經驗。最近1名居於離島的女學生在討論區發文，表示學校分配她至離家甚遠的醫院實習，由於醫院與男友的家較近，便打算到對方的家暫住2個月，未料男友的母親卻要求她支付全屋的水電費，讓樓主非常無奈。



.有醫護女學生在網上發文，指最近打算到男友家暫住2個月，未料男友母親卻要求她支付全屋的水電費。（《親親我好媽》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女學生在Dcard討論區發文，表示自己很快便要到醫院實習，她家住在離島，卻被分配到西貢區的醫院，因離家很遠，「早更係會遲到嗰種」。不過，她指該醫院與男友家非常近，家人便建議她借住男友家。

女生續指，過去曾經到男友家借住1個月，今次需住2個月，本來已打算向男友及其家人「畀啲錢」，當作是租金，惟男友母親卻不同意，甚至語氣很差地指，「妳唔可以淨係畀妳自己嘅，全屋企嘅水電都要妳畀」。即使覺得不合理，但樓主自言也沒有親友居於醫院附近，因此只能無奈接受，不禁慨嘆道，「冇計啦，又冇朋友、親戚住嗰度，唯有畀晒佢屋企嘅水電」。

女學生指，由於實習的醫院離自己家較遠，但與男友家非常近，才會提出到男方家暫住2個月。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

不少網民看後都指男方母親的要求無理，「畀晒又真係過份咗，妳話幫手負擔少少都話合理」、「佢阿媽係咪本身唔鍾意妳特登為難妳」，亦有人認為男友應該為樓主發聲，「唯有睇吓妳男朋友幫唔幫妳，同佢阿媽傾下又或者分擔下」，樓主則回覆指，原來伯母甚至曾要求她除了水電費之外，需一同支付煤氣費，幸好在男友的幫忙下，加上她根本不會在男友家吃飯，才得以「甩身」。

（Dcard）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：港女曾任兼職畫室人體模特兒 未來奶奶斥為錢出賣身體棒打鴛鴦



港女曾任兼職畫室人體模特兒 未來奶奶斥為錢出賣身體棒打鴛鴦

事主與未來奶奶對話全記錄：

+ 22

同場加映：港女結婚遇阿媽野蠻要求

