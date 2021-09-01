老婆碩士學歷月入逾4萬　藍領人夫感自卑：有同學借啲意約佢出街

夫妻間的學歷差距隨時成為「帽事嘅」起因！最近有港男在討論區上分享，指自己從事「辛苦工」，老婆則是白領的高學歷人士，人工更比自己高差不多一倍。他指最近老婆完成碩士課程之後，有同學「借啲意」約她於周末出街，令他「好擔心又自卑」。有網民認為港男可以食軟飯是福氣，但亦有人認為他既然感到自卑就應該增值自己，減少與老婆的距離。



港男表示，因為老婆學歷及收入都比自己高，其同學更有意約她出街，令他感到自卑。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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港男在香港討論區上以「老婆英文叻學歷高，好自卑」為題發文，說結婚前已經因為學歷問題而掙扎一段長時間，因為老婆是大學畢業，而自己只有中七畢業。他又提到老婆現時是月入4萬多的白領，自己則做辛苦工月入2萬多。

港男說老婆最近碩士畢業，所以與同學出外慶祝，「聽到個個英文勁流利，同我平時同啲同事講嘅嘢係兩個層次兩個世界」。他又提到老婆同學當中有1、2個人不時藉機想約老婆於周末出街，令他擔心又自卑。

港男提到老婆已經碩士畢業，因為學歷差距而感到自卑。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

不少網民指港男應該努力增值自己，「與其自卑不如去增值自己英文，有志者事竟成」，不過他卻回應指自己亦想進步，「學下英文但冇錢冇時間又唔識學」。有人亦都提到，要增值亦不一定要學英文，「我覺得有上進心緊要啲」、「要佢見到自己老公愈孌愈好，佢實會慶幸同你一齊」。

有留言亦都認為港男最大問題並學歷差距，「係你做人唔夠自信心」，甚至反駁指「點解唔諗自己有本事先娶到佢？」、「樓主根本就係叻仔，娶到個好老婆」，又指曾經見證幾對與港男情況類似的男女，最後亦都可以幸福地生活下去，「兩個人相處又唔係請伙記，唔使將學歷放喺第1位」。

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