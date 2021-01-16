「地盤冇學歷都做得」　港男睇低紮鐵工人　結果捱不到一日辭職

職業無分貴賤，每個工種都有值得尊敬之處。不過一位港男卻不知天高地厚，揚言「地盤工冇學歷都做得」，認為只是手板眼見工夫，結果返一日就捱不住，辛苦得立即辭職，稱「搵返文職好過」。帖文引起網上熱議，不少網民都認為做地盤工不容易，甚至對做「真漢子」的家人感到自豪。

有港男看輕地盤工，「冇學歷都做得」，認為只是手板眼見工夫，結果返一日就捱不住。（《激戰》劇照）

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Facebook專頁「辦公室日報」日前刊登一篇投稿，撰文者指家中有個不負責任的哥哥，沒有一份工做得長，最長就是做保險，惟他不自律，最終都是辭工，令樓主、媽媽及親戚的保險單變成「孤兒單」。

樓主指哥哥做過多份工作，事事批評，「返過文職，佢話班同事冇料；返過份健身教練，佢話啲教練要做鴨先開到單；返侍應，佢話氹仔浸蛟龍，委屈自己；返保險，最初話要點樣點樣做區域經理，而家就話要同師奶阿嬸開床單」。

早前哥哥聽到做紮鐵日薪過千元即心動，日日電話轟炸一位做地盤的親戚，希望對方介紹他入行（按下圖睇故事神展開）：

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樓主聽到阿哥的評論後慨嘆，因辛苦不想做沒有問題，「但係唔好咩都用門外漢身份去睇唔起人，成日覺得人哋份工好易做，原來自己根本做唔掂」。

帖文同樣引起網上熱議，網民紛紛留言稱地盤不易做，絕對不能看輕▼▼▼

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