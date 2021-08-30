拍拖1個月男友要求借$8000買股票　港女拒絕後感忐忑：關係變淡咗

情侶們交往當然希望與對方建立深厚關係，但感情不是說有就有，須花時間培養和建立。有港女日前於討論區發文，指拍拖1個月的男友提出向她借8000元投資股票，惟她感到猶豫最終拒絕。男友事後認為港女不信任他，感到非常失望，港女亦因而感到忐忑，覺得關係變淡，只好詢問網民意見。



有港女指與男友交往僅1個月，對方竟提出借8000元投資股票。（《三流之路》劇照）

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該名港女早前於Dcard討論區發文，表示與男友交往約1個月，對方早前提出，希望向她借8000元用作投資股票。她聞言感到猶豫，「我又唔會話佢同我一齊，係為咗問我借錢炒股，咁我都一開始都feel到佢係真心對我嘅」，最終基於2個原因拒絕對方。

她指與男友交往僅1個月，認為雙方暫未有穩定的感情基礎，「我覺得如果佢咁快就同我講錢，應該都唔係咁鍾意我，因為如果真心鍾意我嘅話係唔會咁樣，大家都知道講錢就最傷感情」。而且她認為股票「真係好話唔埋」，擔心男友在股場一旦蝕錢，或連本金也未能取回，「我自己就唔支持呢種借錢畀人去『賭博』嘅行為，加上我都要自己交學費，真係冇乜多餘嘅錢借畀佢」。

港女認為自從拒絕男友的借錢要求後，覺得兩人的關係出現變化。（《三流之路》劇照）

港女表示，自從拒絕男友的借錢要求後，覺得兩人的關係出現變化，「可以話係尷尬咗、淡咗」。男友認為她不願相信自己，「覺得我哋之間嘅感情最重要嘅信任冇咗，對我好失望」，令她非常忐忑，只好詢問網民意見。

網民看過帖文後，紛紛力撐她拒絕借錢的決定，認為兩人的確缺乏感情基礎，一旦被騙後果或非常嚴重，「正常人都唔會對一個先一齊得一個月嘅伴侶借錢，仲要$8000對學生嚟講大數嚟，點會問個學生借錢就係為咗炒股，你小心佢似炒燶要借錢填數咋」、「咁樣同賭冇分別，千祈唔好借，呢啲親人都唔會亂借喇，何況普通男朋友」。

網民力撐港女拒絕借錢的決定，認為她保護自己的舉動正確。（《三流之路》劇照）

港女其後也留言回覆，認同網民的看法，直言男友為了炒股已問了家人及朋友借錢，「佢本身已經成副身家拎去炒燶股，真係幾乎肯定我借出去就唔會攞得返」。她考慮過後決定向男友提分手，「已經諗得好清楚，放生大家算了」，又指幸好現時兩人感情不算深厚，「慶幸嘅係好彩同佢一齊唔耐，都可以抽離到，就算唔捨得都好過一直拖」。

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