吵架時男友只會說對不起　台女用股票比喻感情　成功解決溝通問題

情侶間難免有感情爭執，想關係可以持久就需要懂得溝通！有台女在討論區上發文，指吵架時男友每每只會說對不起，4年戀情出現溝通問題，主因之一是女方感性主導，男方卻以理性先行，「我一直在想要怎麼樣讓這位外星人聽得懂人類語言」。皇天不負有心人，她終於想到以股市行情比喻與男友的關係，成功令對方了解問題所在，令台女極為感動！



台女表示，因為男友經常都只會說對不起，令感情出現溝通問題。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區以「讓男友秒懂我心情的方法，吵架時很好用」為題發文，說吵架時她為令男友明白自己難過之處，通常會用大量形容詞或長文表達感受，但如果男友聽不明白，甚至只說「對不起」、「我也不知道該怎麼辦」，就會令情況火上加油，「直接氣到高血壓」。

她提到男友剛好「就是『對不起』的那派」，2人出現溝通問題，「我開始懶得講、他也開始懶得哄」。台女表示，自己是很感性的人，男友亦理性得只分得出高興和生氣，「對文字情緒的感受度不高」。幾經辛苦，「我終於講出讓他懂我心情的形容方法了，今天很興奮的分享給各位女孩們」。

台女強調，因為男友工作與股票有關，所以就有了以下的對話：▼ ▼ ▼



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台女感動稱：「真的比我打一長串還有用啊！」更指只要將情緒數據化，自己會比較冷靜，吵架到詞窮不能以文字形容失望程度時，「不如來一句『你已經跌破季線了！你這個爛股！』還來得有殺傷力」。

其後她更看過在化妝品的目錄上出現1句「投信買超」，令她直接笑翻，「好佩服自己喔，我的天，我好像突破了什麼魔王關卡」，未來會將「我要分手」換成「我要把你賣掉」以作警告。她亦直言過去與男友一直處於「吵架循環」，現在取得了很大的突破，祝福其他網民都可以找到合適的溝通方式。

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