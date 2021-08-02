跟財演炒股慘輸$30萬　入市10次全蝕錢　港男：出年結婚點算？

【中概股／美團／騰訊／股災／股王】股票價格可升可跌，不少股民都會聽從所謂專家意見再作投資決定。近日有港男在討論區上發文訴說慘蝕經過，他因跟從財演（財經演員）建議入貨而損失一半身家，金額逾30萬元！樓主透露自己買賣過的股票，當中都是中概股，包括280元買入快手、250元買入百度及1.5元買入中國鐵塔等等，現時則持有已成蟹貨的騰訊及美團，而最令樓主憂心的是，其女友希望明年結婚，不知道屆時持貨能否回本，他不禁崩潰地呻：「有冇人可以畀意見我？」



近期港股大跌，不少股民都損手，更有網民開Po指自己跟從財演建議投資而虧損約30萬元。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上發文，指自己上年起開始學習炒股票，「70萬本擺晒落去炒」，一度有10多萬盈利，但年頭至今已經「輸突30萬」，亦即只剩一半身家。他說自己曾根據1位財演建議買入多隻股票，包括「$35明源雲、$32小米、$36吉利、$27呷哺呷哺、$1.5中國鐵塔、$5中石化、$280快手、$250百度」，由於提供建議的財演指明下跌10%就需要止蝕，「以上好多隻我都斬咗，蝕入肉」。

之後樓主因認為「騰訊始終係股王」，加上另1名財演推介美團而考慮該2隻藍籌股，因當時正值股價1年低位，「大減價好吸引」，「瞓晒全副身家落去」，結果共手持6手騰訊均價$600，4手美團均價$350。上周五（7月30日）收市騰訊及美團分別報479元及215元，分別蝕兩成及六成，現虧損約為12.66萬元或約25%。他最後提及女朋友希望明年結婚，「但我啲錢喺晒700（騰訊）同3690（美團）度」，不知道該2隻股票「年尾升唔升得返」，他強調自己需要錢，所以希望網民可以提供意見。

樓主指女友希望明年結婚，但現時持有的股票都變成蟹貨，有周轉困難。（GettyImages）

不少網民都表示，財演建議根本不能盡信，「財演講邊隻你先走去買已經太遲」、「唔好下下信財演，只可當參考，自己做多啲功課」。網民亦都留言安慰樓主，「咪叻仔囉…輸10個Percent已經斬晒，擺到而家輸死你呀」，又指如果樓主真的需要結婚資金就只能考慮蝕賣現有持貨，而且檢討投資策略，甚至考慮向女友坦白，以免隱瞞下去影響感情，「輸錢都算，至怕連個老婆都輸埋呀！」。

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