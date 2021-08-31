安全套堅韌度超驚人！網紅出動致命武器測試　劈斬插打竟絲毫無損

情侶們享受親密關係是正常不過的事，最重要是做足安全措施保護彼此。外國1名抖音網紅早前拍片實驗，動用各款致命武器如利刀、鋸、鐵鎚等，暴力對待1個套在青瓜上的安全套，模擬使用期間的情況，測試安全套的堅韌度。結果竟發現無論如何暴打或切割，安全套竟然仍絲毫無損，令網民相當震驚。



外國1名抖音網紅早前拍片實驗，動用各款致命武器如利刀、鋸、鐵鎚等，測試安全套的堅韌度。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）

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擁有近38萬粉絲的外國抖音網紅「Tobias-Jay Brew」日前上載短片，測試市面出售的安全套堅韌程度。他於片中提到，現時的安全套大多以超薄、貼身等作為賣點，然而不多人留意安全套最重要的功能—它是否真的安全？因此Tobias購入1盒知名牌子的安全套，出動各款利器，打算測試它的堅韌程度。

測試片段逐格睇▼ ▼ ▼

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片中可見，Tobias將安全套套在1條青瓜上，模擬使用時的情況，然後他拿出1把利刀在砧板狂切，沒料青瓜隔着安全套被切成片後，安全套仍沒被切開。他之後對經歷多次切割的安全套又拉又扯，甚至套上手部蹂躪一番，再於安全套內裝水，惟仍然滴水不漏，令他不禁露出驚奇表情。

釘槍、鐵鎚及鐵釘測試結果又係點？▼ ▼ ▼

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Tobias繼續發揮科學家的實驗精神，上載另1條測試短片。他拿出新的安全套及青瓜，並出動更高級的「武器」鐵鋸，以同樣方法在砧板切割，惟結果仍是一樣，青瓜竟在毫無損傷安全套內變成薄片。

Tobias其後取出釘槍、鐵鎚及鐵釘，瘋狂嘗試插進青瓜，沒想到鐵釘竟直接反彈「投降」。他於是發狂似的直接將青瓜搗爛，可是套子裝水後仍完好無缺，他看見這結果也只能難以置信地驚呼：「What？（什麼？）」

Tobias於片尾提醒觀眾，即使安全套比大家想像般還要堅韌，安全性行為仍是非常重要。（TikTok「tobyjay92」片段截圖）

Tobias於片尾手持被暴力對待一番的安全套，露出帶點無奈的表情，似是仍未相信實驗結果。他提醒觀眾，即使安全套比大家想像般還要堅韌，安全性行為仍是非常重要。

片段震驚不少網民，紛紛笑言「幸好被實驗的對象是青瓜」、「看到我也隱隱作痛了，套子竟絲毫無損」、「這品牌要找你當代言人了」。不過也有人質疑片段純屬炒作，反問「鐵釘也插不穿，但鐵針可以？」、「事實證明如戴了還是中獎，那就是天意」。

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