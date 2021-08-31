酒店Staycation遇火警鐘響　房門外有煙滲入　港男批職員處理極差

到酒店「Staycation」度假鬆一鬆，是不少人的周末活動。不過有網民就分享一次住酒店的「終極差」體驗，指入住當晚聽到火警鐘斷斷絕絕地響起，並聞到燶味，遂致電接待處查問，其後更發現有煙滲入房間內，但職員着他們留在房間內，雖然最後沒釀成嚴重火警，惟酒店的處理手法及態度令他相當不滿。



有網民分享一次住酒店的「終極差」體驗，指入住當晚聽到火警鐘斷斷絕絕地響起，並聞到燶味，其後更有煙滲入房間內，事後房門都被熏黑。（fb「香港Staycation酒店交流谷」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民在facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發文投訴，指上周與女友入住中環1間酒店「Staycation」，晚上約11時許，火警鐘突然間斷地響起，其後聞到少許燶味，遂致電接待處查問，惟職員解釋只是同層有人煮食時「煮燶咗」，着他們放心留在房間就行，有工作人員正處理事件。

不過收線後5分鐘，開始有煙從房間門隙滲入來，樓主一打開房門，走廊極大煙，「能見度真係得大概5米」，遂立即再致電接待處，當時他語氣亦帶點不客氣，惟職員再次強調正在處理，着他們繼續留在房間內。樓主指房間「好大煙」，職員則表示稍後會安排換房，惟「一收線嗰下，我聽到有用滅火筒嘅聲，所以絕無唔係煮嘢食煮燶嘢咁小事」。

結果等了8至9分鐘，聽見門外有其他住客的吵鬧聲，見走廊的煙散了不少，就跟其他3名住客直接到大堂投訴，擾攘一輪才成功換房，「當然，換房搬行李完全係自己嚟」。樓主補充指房間開始有煙時，他和女友立即戴上新口罩，用了不足15分鐘已變黑，而staycation過後更喉嚨痛了2天，形容今次是「終極差、極度黑仔嘅一次體驗」。

樓主批評事件絕非小事，不解酒店為何沒有疏散其他住客，「我當reception （接待處）一開始唔知，但工作人員每一個都有對講機，知道有火之後，係咪應該疏散同層嘅住客？」他又透露自己患有哮喘，「嗰一下真係大煙，如果有乜事，邊一個負責？」樓主亦批評過程中沒有任何職員主動聯絡解釋事件，「每一個電話都係我主動打去」，直至第2日經理才向他們道歉，承認處理不當，「叫我下次如果再入住，會免費升級、送tea」。

帖文引起網上熱議，有網民表示「有煙梗係走咗先」，認為樓主毋須事事待職員通知，「你自己冇判斷能力？」另有人認同酒店處理不當，「但reception的確幫唔到啲咩，第一時間先自救呀」、「真係再大火就走唔切」。亦有網民替樓主感不值，「去住staycation隔籬火燭」，是一次不幸的經歷。

同場加映：Staycation客狂數酒店8宗罪 批「成條城門河黑色」 遭網民恥笑

Staycation（宅度假）熱潮持續，不少人到酒店度假後都喜歡留下評價，讓大眾參考。有網民日前在社交平台分享其「中伏」經歷，力數酒店多個不足之處，包括職員服務態度如「機械人」，房間細設施簡陋，又稱窗外的城門河水呈黑色，令她大感失望。不過其帖文引起一眾網民不滿，直言「河水黑色關酒店乜事？」



有網民日前在社交平台分享其「中伏」經歷，指職員服務態度如「機械人」，房間細設施簡陋，又稱窗外的城門河水呈黑色，令她大感失望。（fb「香港Staycation 酒店交流谷」圖片）

該網民日前在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，分享她在沙田1間酒店的中伏經歷，由辦理入住手續，到房間設施及酒店位置等都逐一批評，而房間景觀方面更形容「河景嚇死你」▼▼▼

+ 3

一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事。（01熱話製圖）

+ 13

疫情下很多人都愛上Staycation（宅度假），如果能免費試住1晚酒店，還有報酬，聽起來似乎是令人心動的筍工。近日facebook兼職群組不時流傳酒店神秘顧客招聘告示，聲稱只需入住酒店8至9小時，使用房間設施，並填寫評分表，就能得到400元報酬，



+ 2

不過有網民卻踢爆「神秘顧客」的實際工作，當中包括多個「中伏位」，包括需與陌生職員同房及脫掉所有衣服掛門外等。

按圖睇網民分析6大伏位▼▼▼

+ 1

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：Staycation前M到 男友話咁做月經快啲走 港女斥：用下半身諗嘢

Staycation前M到 男友話咁做月經快啲走 港女斥：用下半身諗嘢