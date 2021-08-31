中年男子停車場逐架車拉車門疑企圖偷竊　車cam片震驚網民：慣犯

財物要時刻跟身是常識，但座駕及家居的保安也不能忽視！網上流傳車cam片段，可見1名中年男子於停車場內逐輛車嘗試拉車門，疑是向「無手尾」、忘記鎖好車門的車主打主意，企圖拉開車門偷竊。片段引起車主們注意，紛紛互相提醒，又指片中男子的動作非常純熟，質疑他是慣犯。



網上流傳車cam片段，可見1名中年男子於停車場內逐輛車嘗試拉車門，疑是企圖偷竊，引來車主討論。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民前日（8月29日）於facebook群組「馬路的事討論區」貼出2段車cam短片，顯示1名中年男子於停車場內嘗試拉開車輛的車門，疑似企圖偷竊。片中可見，身穿Polo恤、帶有斜孭袋的男子若無其事般走到2輛私家車中間，彷似車主一般走近車門，並伸手嘗試逐一拉開。

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當男子發現車門上鎖後，便會純熟地走到旁邊的另一輛，重複同樣動作。另一片段亦可見，男子拉車門前先四處張望，似是在確認環境，即使拉車門期間，眼神仍保持警戒，似乎經驗十足。

影片引起一眾車主討論，質疑涉事男子逐輛車拉車門，明顯是找尋忘記鎖門的車輛企圖偷竊，「睇佢動作慣犯」、「唔通幫你check下有無鎖好車門咩」、「大家要記得鎖門呀」。不過也有人指出，若男子是賊人，除了樣貌會被「車cam」拍下容易辨認，其指紋亦已留在車門把手，直指該偷竊手法愚蠢，「賊嚟講佢都幾手忙腳亂」、「捐指紋畀警察？」。

同場加映：死神來了？男子佐敦截的士 上車1秒即遇高空墜鋁窗險被擊中

網上流傳短片，可見1名男子登上的士後，1個鋁窗即由高空墜下，碎片散滿車門旁邊，幸無人於事件中受傷。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

按圖看驚險過程：

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同場加映：私家車樂富斑馬線逆線爬頭 機警司機及時響咹救過路婆婆一命

網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！（01熱話製圖）

早前網上有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。



早前1段車Cam片段引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。▼▼▼



1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

按圖睇學神碰碰車全過程▼▼▼