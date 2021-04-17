學神疑踩錯油門撞的士私家車　2連hit變碰碰車　網民：嘉倩補鐘？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-17 14:00

ViuTV節目《學神出沒注意》熱播，前無綫新聞主播陳嘉倩擔任嘉賓，惟其P牌技術嚇怕觀眾，被封為「公路炸彈」。近日一條車Cam片段同樣引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。

1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

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從車Cam片段可見，事發於昨日（16日）下午3時，一輛掛上「學神」牌的車正在跑馬地駕駛考試中心外的路口，打算在山光道掉頭轉出荷塘道，惟剛好有紅色的士直行駛至，學神疑收掣不及攔腰碰上，的士捱撞後被推前與另一輛停泊在路邊的白色私家車相撞，1名正站在白色車前方的紅衫男子被嚇得後退數步。事後學神沒有停下來，還左轉入掘頭路，而白色私家車的車頭冚則被撞甩。

影片被轉發至多個facebook群組，包括「馬路的事討論區」，網民看完片段都直呼誇張，又指學神隔山打牛還要「1次2件」，非常恐怖，估計他是踩錯油門當腳掣，笑言應該直接終止學車。不過更多網民質疑師傅為何沒有踩下腳掣，阻止意外發生▼▼▼

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事後有留言表示，事發時私家車雖然排有「學」字牌，但在車上司機並非駕駛學生，而是駕駛師傅，因此事件與學神沒有關係。

同場加映：P牌陳嘉倩被轟「公路炸彈」 連登仔開Po列3點平反 引網民反駁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

陳嘉倩（嘉倩BB）任viuTV節目《學神出沒注意》的嘉賓，以P牌仔身份出車。（節目《學神出沒注意》截圖）

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