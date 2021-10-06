【極恐怖】屋企隻貓成日對住書櫃叫　夢見同一細路女一晚近過一晚

上星期得知住在凶宅的朋友（甜甜）已成功搬家，經她本人同意，今天我就來分享她之前那間房子發生的恐怖事件吧！



文：李姿綺（發表於靈異公社）

甜甜是我在高中就認識的朋友，父母早逝，為了生活，很早就開始半工半讀了，一開始為了能存錢，都只跟人合租住在雅房 ，終於在2019年6月，能租到大間一點的房子了，還有附基本家具，搬家那天我去幫忙，看到房子地點安靜不吵雜，房子通風和採光不錯，真的很替她開心。直到今年一月接到甜甜的電話，我去她家拜訪時，才得知事情真的滿嚴重的。

一到甜甜家，她開門時的臉色，真的會讓人誤以為她生重病或是有吸毒的，嚴重的黑眼圈，身形變的極為消瘦。甜甜抓著我的手，哭著說：「我真的好累啊～看了精神科也吃了藥，都不見好轉，你來陪陪我，看我是否能好好睡一覺。」我安撫她的情緒，載她到咖啡廳，聽她把事情的始末說出來……

晚晚撞見恐怖女孩 健康愈來愈差 最後愛貓竟然……（點圖放大閱讀原文全文）👇👇👇

+ 65

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一開始甜甜搬進新家時，並未發生什麼事，只是會失眠，但都只覺得可能是還不熟悉環境。住了一個月後，開始會夢到一些惡夢，經常被嚇醒後就不敢繼續睡了，但夢到什麼卻記不清。甜甜因升為副主管是責任制，往往回到家還得在書房工作，常忙到很晚會趴在電腦桌上睡，在書房待久了，最後乾脆買張沙發床放在書房裏當床睡。時間一久，在書房工作時，總會在書櫃那裏聽到怪怪的聲音，甜甜把所有的物品移開，並未發現有什麼奇怪的地方，也沒發現蟑螂或是壁虎，最後也習慣了那個聲音不理會。

可能一個人住久了會想要有人陪伴，甜甜就去認養了寵物，看到一隻黑貓和自己很投緣，便把那隻黑貓給帶回家了，幸好貓咪不怕人，很快就跟甜甜混在一起了。只是後來甜甜發現，當貓咪跟她一起待在書房時，總是會往書櫃的方向看，一看就是很久。隨著日子一天天過去，貓咪盯著書櫃看時，會搖尾巴轉圈圈，因工作忙，所以甜甜只是認為，貓咪是在跟她撒嬌不予理會。

【延伸閱讀】日光日白屋企竟出現無數異象 中午一個電話揭可怕真相（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 21

住了七個月後，因為疫情的關係，甜甜被迫要居家工作，原以為終於有較多的時間可以在家休息了 ，誰知這是她長期失眠的起點。因在家待的時間長了，白天時看到貓咪會自己跑到書房裏，對著書櫃喵喵叫，把貓咪抱到客廳，還是會跑到書房，對著書櫃喵喵叫，最後嚴重到白天也叫晚上也叫，把聲音都叫啞了，也導致甜甜這段期間都睡不好，晚上失眠也不能在白天補眠，也遭受鄰居抗議。貓咪長時間的喵喵叫，傷了喉嚨，長繭需要開刀，最後就被送去獸醫院住了一星期，甜甜心裏開心的說「 終於耳根子清靜了，可以有休息的時間了」。

貓咪不在家的前兩天，甜甜會在書櫃那裏聽到刮木板的聲音、敲木板的聲音，但一接近書櫃，聲音就停止，一開始以為是自己長時間睡不好而幻聽了，便戴上耳機聽音樂，繼續忙工作。貓咪不在家的第三天，甜甜晚上做了一個夢，夢中遠處站著一個小女孩，一直說著「 還我貓玩具」。貓咪不在家的第四天，甜甜晚上還是做了同樣場景的夢，夢中遠處的小女孩，還是說著「 還我貓玩具」，但這次距離有近一些。甜甜一連好幾天都夢著相同的夢，最後甚至人是清醒時，也會聽到一樣的聲音「 還我貓玩具」，這聲音像魔音傳擾一樣，讓甜甜開始會頭痛，一天比一天痛。

這一天白天，甜甜吃了止痛藥，躺在客廳看電視，看著看著睡著了。夢中看到了那個小女孩，手上抱著一隻黑貓，她的脖子像沒骨頭支撐一樣，歪著頭在對著她笑，這畫面讓甜甜很快就被嚇醒了。傍晚時接到獸醫院打來的電話，通知貓咪可以出院了，甜甜便開心的去接貓咪回家休養。可能因為有開刀，傷口還會疼痛，貓咪看起來很疲倦，一直懶洋洋的趴在貓床上。由於甜甜精神狀態不太好，吃了安眠藥後早早就睡了。隔天早上要幫貓咪喂流質食物時，發現貓咪身體攤直一動也不動，嘴角還有血跡，去摸才知貓咪身體都冷了，居然是死了一段時間。甜甜很生氣的跑去獸醫院理論，但獸醫院拿出一星期的病例報告 ，說各項指數都是正常的，不可能是他們的醫療疏失。而甜甜因為頭疼，沒有多的心力在繼續爭吵下去，在回家的路上買了剷子，草草的把貓咪給埋在房子外的小山玻上。

【延伸閱讀】養貓能改命？貓奴獲賜超強中獎運 還有愛心女因照顧流浪貓逃死劫（點擊放大閱讀）👇👇👇

+ 22

自貓咪死後，很長一段時間，甜甜會在家裏聽到貓叫聲，她都以為是自己太難過所以幻聽了，有時還會聽到屋內有小女孩的嘻笑聲。也常常夢見那位歪著頭的小女孩，抱著黑貓在對著她笑。最後甚至在家裏會看見殘影，有時走在房子裏會突然差點被拌倒，往下一看像是一隻黑貓跑過去。家裏像有人在跑來跑去的跑步聲，半夜睡到一半會覺得臉部有頭髮滑過去，睜開眼摸著臉，並沒有頭髮留臉頰上。在浴室刷牙洗臉，會在鏡中看到有小女孩跑過去，照穿衣鏡時，有時會看到歪著頭的小女孩站在後面，但轉頭看又不見了。甜甜被突然冒出的聲音或殘像嚇的不輕，最終支撐不住去尋求精神科了。甜甜是個無神論者，而去看精神科時，醫生只會說甜甜有輕度憂鬱症，會有幻聽幻視很正常。漸漸的甜甜不喜歡和人說話，不和鄰居互動，常待在書房裏不出，可以好幾天不吃東西都不覺得餓。

吃了一陣子的抗憂鬱藥，有一天，甜甜做了一個夢，在夢中甜甜看見了好久不見的媽媽，抱著媽媽哭的很傷心，媽媽在她耳邊輕輕的說：「你在繼續這樣下去真的不行，辛苦那麼久的工作搞不好就會失去了。」甜甜說夢到了媽媽後，經過思考，最後決定打電話給我，只因我搞不好可以感覺到她家裏，真的有什麼東西存在，而不是她自己的幻聽幻視。一進甜甜的家門口，我就開始有耳嗚現象，聽甜甜說她之前養的黑貓，常會對著書房裏的書櫃喵喵叫，我好奇下就睡在書房裏，書房的空間真讓人超不舒服的，很容易引起人的負面情緒。我雖沒聽到刮木板的聲音，但我往書櫃的其中一個點看時，就像眼睛會失焦一樣，會開始模糊看不清，住了三天都睡不好，開始會頭痛了。

第四天是星期日，我找了兩個男性朋友，一起把大書櫃給移開，竟發現書櫃後有一扇窗戶，被人用厚壁紙封起來了，並貼有一張已破損的符咒。我們一伙人看到後，倒退了好幾步。深知那張符咒不能動，把書櫃放回原處後，便帶著甜甜去拜拜。廟公要我們補拿一件甜甜的衣服，並告知房子不能再居住，儘快搬走。經過一段時間的祭改，廟中師父跟我們一起到甜甜住的房子裏查看，一進屋師父就直接往書房走，說道：「 這間房子本身就有問題，整個室內粉刷換新過，當然會讓人看不出來。」

師父盯著書櫃某個點發呆了許久，直接說：「 書櫃後的窗戶有吊死一位小女孩，是被窗簾繩纏繞給吊死的。可憐的小朋友，因父母忙打拚，長時間讓小女孩自己在家，有一天寫完作業，因無聊玩著窗簾繩，看到窗戶上方有一個鳥巢，想爬上窗戶去看看，忘了自己身體有纏著窗簾繩，在窗戶邊失足掉落，被纏繞的窗簾繩給吊死了。因當時房子剛落成，沒幾戶人家居住，所以沒及時被發現。加上小女孩的父母沒認真處理小女孩的後事，把小女孩留在了這間屋子裏，小女孩一直在這個家等著爸媽不想離開。」當甜甜問到家裏是不是有一隻黑貓時，師父說：「 因為小女孩生前就很喜歡魔女宅急便裏的黑貓，當你認養了那隻黑貓時，小女孩誤以為是卡通裏的那一隻，自然就會吸引貓的注意，最後便帶走了牠 。你覺得那隻黑貓跟你很投緣，搞不好是受到小女孩的磁場影響。」最後師父要離開前，語重心長的說了一句：「 儘快搬家吧！」

好幾次跟房東理論要求退租，房東總是說沒這回事，不要亂信謠言，不願退還押金。等甜甜身體狀況好一點，我們花了一段時間收集證據，去問了房仲及附近鄰居，得知真有發生過，小女孩不小心吊死在窗邊的事件。才成功跟房東要求退租，並拿回押金。甜甜就暫時住在朋友家。

【延伸閱讀】閨蜜約定死後要繼續做朋友 一個半開玩笑承諾最後竟變真（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】