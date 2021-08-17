細思極恐｜十年兩次夢見熟人上吊　竟係預知夢　現實比夢境更恐怖

有科學研究指絕大多數的人都會做夢，只是部分時候忘記夢見了什麼，或是記憶變得片段、零碎。有網民發文分享自己的「熟人上吊夢」，夢醒後不以為然，後來才知道竟然是預知夢，而且發生過兩次，每次現實都比夢境還要恐怖千倍……



十年前後相繼夢見朋友同事自殺 竟發現是恐怖預知夢（點圖繼續閲讀）👇👇👇

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原文發表於靈異公社：「那年剛升上高職不久，也認識了一些新同學，有天晚上我夢到了我跟一群高職同學。去了另一位同學家，到了同學家時大家很開心的聊天玩樂吃東西，突然主人家的同學突然跟我說她要去房間拿東西，我點點頭說『好的快去吧』。彷彿時間過了很久，我很疑惑心想：『妳是拿到睡著了嗎？』於是我想說來去看看她到底怎麼了，夢中的我走往她家樓上的方向，突然我一抬頭時……媽呀!!!夢中的那位同學竟然在樓梯上吊！就吊在樓梯正中間！那年9/21……我夢到了別人在家裡上吊。」

「2009年現實生活中的我，在高雄前鎮加工區工作，我的部門男生居多，我一直以為男生在工作上比較不會有些沒的（但我錯了）。某天a同事與b同事吵架，但兩個都極為木訥，所以他們吵架我很意外，就在某天晚上我又做夢，夢境中的我在辦公室工作，夢境中的辦公室有一大片的落地窗，放眼望去就像我照片的場景中一模一樣，夢中的我還在想這個到底是什麼地方?怎麼感覺很荒涼？」

「夢中的辦公室只有我跟經理，夢中的我突然往落地窗一看，不看還好，一看我的媽呀！現實中吵架的同事其中一人在我的夢境中上吊，雖然他離我一段好長好長的距離，但我很清楚的知道是誰，我突然很緊張的跟主管說：『不是跟你說要處理a跟b的吵架問題嗎?你是主管不處理，你看出事了，a上吊了，他吊死在那裡了！』印象中他吊死的表情很像睡著很平靜。」

「那年八八風災小林村滅村……起床後的我印象裡，夢境中的我不知道怎麼了很難過很緊張很想哭，事後我回想起來我知道為何了，因為這次是關係到我的親人。小林村滅村，那年我的親人走了6位，照片是現場拍攝的。我站的位置剛好就是夢中我看出去的場景，我回到現場才知道夢中的我為何會緊張難過，因為場景一模一樣……可怕的上吊預知夢。」

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