CBD大麻二酚已Out？菌菇美容成歐美大熱　4款熱門成份逐樣睇！

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

近年吹起CBD「大麻二酚」的美容風潮，以為已經夠新奇？最近「菌菇美容」一躍成為歐美時尚界的美容新寵，不論在外用護膚產品還是營養補充品，都能找到「菇菇」的身影，多個美容品牌創辦人也點名力讚菌菇成份，絕對是勢不可擋。在本文中，我們會一一介紹最熱門的外用「菌菇美容」種類及其功效。



「菌菇美容」有望取代起CBD「大麻二酚」，成為歐美時尚界的美容新寵。（示意圖／GettyImages）

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源於中醫藥智慧的美容風潮

雖說菌菇對外國人來說是一個新奇熱話，但原來對於我們來說卻並不陌生，因為採用菌菇作美容養生的理論正正是源於東方傳統醫學。在兩千多年前撰寫的《神農本草經》早已將菌菇類的靈芝列為上品，而在近年西方進行的多份研究中更證實了菌菇的抗氧化及提升肌膚屏障，讓菌菇美容成為關注焦點。

四種熱門成份逐個睇：

四種熱門成份：1. 靈芝 （資料圖片）

靈芝

上文提及的《神農本草經》和由李時珍撰寫的《本草綱目》中也提及靈芝能延年益壽及具有安神作用，一直被視為上等珍貴成份。而現代研究中也發理，靈芝提取液中含有麥角淄醇、有機酸、氨基葡萄糖及多糖等成份，能幫助輔助肌膚發揮保濕和鎖水功能，並有效促進代謝。

四種熱門成份：2. 銀耳 （資料圖片）

銀耳

銀耳素來有「平民燕窩」之稱，含有大量的果膠、膳食纖維、植物性膠原蛋白，是家家必備的秋冬養顏湯水素材。銀耳含有豐富的水溶性多醣體，能廣泛應用於有保濕需求的保養及化妝產品中，容易被皮膚吸收，滋潤保濕效果持久，更有研究顯示銀耳具抗發炎性。

四種熱門成份：3. 冬蟲夏草 （資料圖片）

冬蟲夏草

搞不清冬蟲夏草是蟲，還是草？實際上冬蟲夏草是一種寄生於蝙蝠蛾幼蟲頭部的子囊菌，是一種真菌的寄生產物。現代研究顯示冬蟲夏草中能有效抑制單胺氧化酶，能延緩衰老，並且可以雙向調節皮膚的免疫力，是其珍貴之處。

四種熱門成份：4. 白樺茸 （資料圖片）

白樺茸

比起以上三種耳熟能詳的菌菇類成員，白樺茸對香港讀者來說可能比較陌生，因為白樺茸主要是生長於中國北部、俄羅斯西伯利亞、北歐及日本北海道等地區，是生長於白樺樹上的真菌。其含有超氧化物歧化酶，具有抗炎、抗氧化功能，早在十六世紀西伯利亞韃靼人已把白樺茸用於皮膚清潔及消毒劑。

菌菇美容源於中醫藥理論，而且成份溫和、天然，正好乎合近年天然美容的趨勢。（GettyImages）

「菌菇美容」有望成為下一個CBD？

菌菇美容的急速冒起，讓人想起CBD這個小眾美容風潮，不少品牌應運而生，也受到不少媒體和KOL熱捧。究竟菌菇美容熱潮只屬過眼雲煙，還是能成為一個可持續的趨勢？

源於中醫藥理論的菌菇美容，成份溫和，而且天然成份正好乎合近年天然美容的趨勢，對比CBD成份，菌菇美容較少法律及安全性上的爭議，可以說是「更易入口」的小眾潮流。

但部份菌菇美容的成份珍貴罕有，例如冬蟲夏草更被國際自然保護聯盟列為瀕危物種紅色名錄中的「易危」，而野生靈芝不僅稀有更有機會含有重金屬。這些珍貴菌菇成份不僅價格不菲，更有機會影響生態。所以在引入菌菇美容時，可先考慮產品的「性價比」，及了解成份是否來自可持續培植的生長環境。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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