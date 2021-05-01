中大中西醫推新冠肺炎後遺症研究　招募成人康復者參加｜附連結

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-01 10:00

文：林志秀博士＠中大中西醫（香港中文大學中醫學院副院長及教授、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長、註冊中醫師） 新冠肺炎疫情一波未平，一波又起。截至2021年4月21日，全球確診案例已超過1億4千3百萬宗，不但已奪去約300萬名人士的性命，更影響近200個國家及地區的經濟活動。而本港亦錄得約1萬1千多宗感染個案，當中更有209人不幸離世（截至26/4）。

調查指8成新冠肺炎康復者出現失眠氣喘等後遺症，有些人甚至持續半年。（GettyImages）

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雖然大多新冠肺炎患者經治療後，都能康復出院，但綜合近日臨床數據顯示，新冠病毒除了造成肺部的炎症與組織損傷，而致咳嗽、氣喘外，還能損害胃腸道，令患者出現如排便異常、嘔吐、食慾不振等症狀；攻擊神經系統而見失眠、記憶力下降、影響味及嗅覺等情況；影響腎臟功能，令顔面及下肢出現水腫等；甚或令男性的精子細胞數目減少，從而影響生育功能。加上，近日多項調查及研究結果均發現，新冠肺炎康復者出院後仍出現各種後遺症（下稱「長新冠」症狀）。有超過80%的患者於出院後4週仍出現至少1種症狀，當中尤以疲倦、呼吸困難及失眠最為常見。此外，有13%的患者出現腹瀉、嘔吐及食慾不振等胃腸道症狀，而所有上述症狀更可維持6個月或以上。

雖新冠肺炎急性期時可使用如皮質類固醇、抗病毒藥、免疫調節藥、血清療法、抗凝血藥和炎症抑製劑等西藥治療，但至今爲止還沒有有效的西藥能根治「長新冠」症狀。隨着帶有「長新冠」症狀之新冠肺炎恢復期康復者的人數增加，尋找合適的治療方法，促進患者恢復身體機能，減輕因疾患所導致的生活不便及情緒問題，並提高生活品質，顯得有迫切需要。

除咳嗽、氣喘，病毒還損害胃腸道，令康復者出現如排便異常、嘔吐、食慾不振等後遺症。（GettyImages）

中醫藥自古以來對緩解疫病所造成的後遺症及恢復機體功能有一定的優勢。在中醫的角度來看，新冠肺炎恢復期屬中醫學中「疫病」的範疇，恢復期患者主要以肺脾氣虛及氣陰兩虛爲主，故治療原則及治法為扶正祛邪、益氣養陰及補肺脾之氣。在中藥方面，可選用香砂六君子湯及麥門冬湯作治療。

鑑於緩解「長新冠」症狀有迫切的需要，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所現正進行1項為期16週，以內服中藥治療新冠肺炎後遺症的臨床研究。歡迎18歲或以上、在出院後5星期或以上仍有疲倦及其他如失眠、呼吸困難等「長新冠」症狀之人士參與此項研究。

如感興趣，歡迎按此或掃瞄以下二維碼填妥參加表格；或於辦公時間內致電2873 3252登記。如情況適合，研究人員會再與閣下聯絡，安排進一步的評估。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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