前列腺增生｜9大誘發因素包括濫用壯陽藥　中醫綜合療法改善病情

文：蔡潯遠教授＠中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授、註冊中醫師）

【前列腺肥大症／併發症／腎虛】前列腺增生症，又稱良性前列腺肥大症。人的前列腺發育受雄激素控制，前列腺增生與年齡及腎虛程度成正比，研究指出，我國50歲以上的男性有41%以上有不同程度的前列腺增生。隨着年齡的增加，患前列腺增生的比率會越來越高，因此前列腺增生症在老年男性中帶有一定的普遍性和必然性，所不同的是增生發生的時間、速度和部位有異。



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除了年齡因素外，其他可能的誘發因素包括有：遺傳、吸煙、飲酒、飲食、肥胖、濫用壯陽中藥、或是西藥的性激素、性生活無節制及患有高血壓、糖尿病等疾病有一定的關聯性。因此，凡50歲以上的男性有夜尿次數增多、尿頻尿急、排尿起始遲緩、排尿費力、尿綫細而無力、射程不遠、尿綫間斷及尿後滴瀝等症狀超過1個月，甚至症狀有加重傾向者應考慮患有前列腺增生的問題。

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中醫對前列腺功能的認識：



中醫稱前列腺為「精室」，其功能包括:

1. 主生精：

《醫經精義》- 「生精之處」、「化精之所」。說明精室（前列腺）有生精和促進生殖之精成熟的功能。現代研究表明前列腺是人體非常少有具有內、外雙重分泌功能的性分泌腺。作為外分泌腺，前列腺每天分泌約兩毫升前列腺液，是構成精液主要成分；作為內分泌腺，前列腺分泌的激素稱為「前列腺素」。

2. 主藏精：

前列腺液即前列腺所生之精，是腎臟所生生殖之精的重要組成部份。精液是精子與精漿的混合物，精子懸浮於精漿中，佔精液總量的5%-10%，其中，精囊腺液佔60%-70%，前列腺液約佔20%-30%。

3. 主氣化：

氣化排尿和氣化泄精的作用：即前列腺通過腎臟的氣化作用，將尿液和精液排出體外。

4. 主外生殖器：

透過奇經，尤其是沖任二脈的關係，影響着天癸的運行，第二性徵的發育和充養腎臟的功能。

前列腺增生症所表現出來的症狀相當於中醫「癃閉」的範疇。前列腺增生早期，下尿路梗阻尚不嚴重，表現為小便困難、射程縮短、排尿乏力、排尿等待，病勢較緩者，相當於「癃」症；增生中後期，梗阻嚴重、表現小便點滴而出、甚至不出，病勢較急者，相當於「閉」症。

中醫認為前列腺增生的病位在精室，與膀胱、腎的關係最為密切，與脾、肝、肺亦有一定關係。多因年老腎元虧虛，膀胱氣化無力，加之瘀血、敗精、濕熱等瘀阻下焦，乃成精癃。基本病機是腎虛血瘀水阻、膀胱氣化失司，病機特點是本虛標實。

中醫藥對前列腺增生的治療具有明顯的優勢，通過中醫藥的調治，可以軟化並縮小腺體，明顯地改善患者的尿頻、尿急、尿不盡、夜尿多等症狀，安全而無任何副作用。而且，中醫藥對前列腺增生的治療方法多樣，除了內服中藥外，還有針刺、艾灸、穴位按摩、藥物外敷、藥物熏洗坐浴、藥物塞肛、中藥灌腸、藥膳調理、氣功療法等等，這些治療方法的綜合應用，大大地提高了臨床治療效果。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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