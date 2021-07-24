蕁麻疹有6大成因　中大中西醫推内服中藥臨床研究計劃｜附連結

文：林志秀博士＠中大中西醫（香港中文大學中醫學院副院長及教授、香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所所長、註冊中醫師）

【風疹塊／風團／皮膚病】「哎呀，我明明什麽都沒有做、又只是吃平時吃的食物，但那些癢到不得了的疹又出來啦！真的很麻煩呀！」如果您也有上述經驗的話，就很大可能患上蕁麻疹了。



心理壓力及失眠也是引發蕁麻疹的因素之一。（GettyImages）

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蕁麻疹，俗稱風疹塊或風團，是一種以病因複雜、易復發及病程長為特點的常見皮膚病。蕁麻疹可分爲急性與慢性兩種，雖然兩者病情有時間長短的區別，但症狀均以突然及反覆全身出現多處局限性紅色或蒼白、大小及形態不等的風團爲主，並以迅速起病及消退、消退後不留痕跡為特徵。另外，有部分患者或伴見瘙癢、發熱、關節疼痛等全身症狀；也有患者出現噁心嘔吐、腹瀉、腹痛等消化道症狀。流行學調查發現，約有5至20%的人在其一生中至少經歷過一次蕁麻疹發作。

蕁麻疹發病機理尚未明確，有近80％患者無法找到確實的病因，但研究發現，蕁麻疹的發病與以下因素存在一定的關係：↓↓↓即睇【蕁麻疹6個主要發病成因】↓↓↓

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目前治療蕁麻疹的方法多以服用西藥為主，如抗組織胺藥物、免疫抑制劑及類固醇等均爲治療蕁麻疹的常用藥物。上述藥物雖能快速發揮藥效，減輕患者的臨床症狀，但臨床觀察表明，單純利用西藥治療僅可控制症狀，無法有效根治，而停藥後亦易復發。因此患者需長期服用藥物來控制病情，唯長期用藥易致耐藥性及出現副作用。

反覆發作的蕁麻疹會不同程度影響患者的生活品質，加上西藥治療難以根治，因此尋找合適的治療方法有其迫切需要。中醫藥治病主張固本培元、促進身體復原，在治療蕁麻疹上有一定的優勢。蕁麻疹屬於中醫學中的「風疹」、「癮疹」範疇，外感風邪為其致病主因，加上患者稟賦不足、或氣血不足，致使肌膚失養，為本病容易復發的誘因。治療上常以養血活血、祛風止癢爲治法。中西結合可以加強蕁麻疹的治療效果。

鑑於近年來環境污染和工作生活壓力有增無減，導致蕁麻疹發病率呈遞增趨勢，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所現正進行一項為期16週，以内服中藥治療慢性蕁麻疹的臨床研究。歡迎18-65歲，曾受慢性蕁麻疹症狀困擾6星期以上之人士參與此項研究。



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作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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