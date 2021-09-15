全運會｜「大媽舞」成群眾賽事項目　邊個省是廣場舞蹈大贏家？

由中國國家體育總局主辦的全運會將於今日（15日）晚上正式揭幕，今年香港特區代表團共派出169名運動員出賽，包括奧運劍擊金牌得主張家朗及單車銅牌得主李慧詩。除了專業運動項目外，全運會亦設有群眾賽事項目讓公眾參與，被稱為「大媽舞」的廣場舞亦是比賽項目之一，並且已完成評選！



先睇全運會廣場舞參加者▼▼▼

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廣場舞由上屆全運會（2017年）起被納入全運會群眾賽事，受疫情影響，今屆全部廣場舞項目均採用提交網上影片形式比賽，共有124隊參加，另外還有廣播體操、健身氣功和太極拳的展演項目。

「小鮮肉」也可參加廣場健蹈！

廣場舞比賽性別不限，全國廣場舞推廣委員會更表明鼓勵男性參加。過往的全國廣場舞大賽中，主辦方更設立每位男士加1分，最多加兩分的規則。

全運會中不少參賽隊伍以自編曲目參賽，但國家體育總局及文化部亦有推出指定廣場舞曲目予全國學習，包括《站在草原望北京》、《最炫民族風》、《中國美》等，《小蘋果》亦入選其一，更有統一的規範動作。

根據中國體育總局社體中心公布的廣場舞競賽規則（試行版），評判為參賽者由動作的編排、一致性，到音樂和服裝評分。分數以一百分為滿分，若出現輕微偏離正確動作的「小錯誤」、漏做1至4拍動作或自行附加動作減1分，「中錯誤」減2分，如此類推，最高出現「身體因失去控制而摔倒以及非正常觸及地面」的嚴重錯誤則每次減5分。

受疫情影響，今屆廣場舞蹈賽事採用網上評審，即各參賽隊伍提供表演片段後進行評審，並已公布結果。江蘇省以2個一等獎、3個二等獎和2個三等獎成大贏家；其次是四川省，獲5個二等獎和3個三等獎。

雖然廣場舞被納入全運會項目之一，但現時依然不時有音樂聲太大造成噪音，影響他人的爭執，廣場舞競賽規則指引日常練習音量不應超過55分貝、或於超過晩上九時三十分，內地多個地方安裝噪音監測設備，當音量超出標準時會發出警報，過往天津巿就為了規範「不文明」行為實施管制，廣場舞音量過大的話，最高可罰500人民幣。