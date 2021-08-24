港隊殘奧累計奪40金　競爭激烈近年獎牌減　傷健選手人工差幾多？

東京殘奧會今日揭幕，港隊24名運動員將出戰八個項目力爭佳績。殘奧會上港隊一直是勁旅，過往累計取得過百面獎牌，但近年殘奧競爭越來越激烈，港隊獎牌減少，獎牌榜名次亦越排越後，社會有聲音要求加強對本港殘疾運動員的支援。



香港自1972年起在歷屆殘奧會中都能奪得獎牌，至今累計獲得40金、37銀、49銅，共計126面獎牌，成績最好的一屆是2004年雅典殘奧，創11金、7銀、1銅佳績。

但近年不少地方都更加重視殘奧會，競爭越來越激烈，港隊獎牌數目亦越來越少。本港在2012年倫敦殘奧上取得12面獎牌，但在2016年里約奧運中一下子減少至6面。獎牌榜上，港隊2004年雅典殘奧曾登上獎牌榜第17位，但其後排名漸漸落後至2016年的第39位。

社會一直有討論指要加強對殘疾運動員的支援，根據立法會文件，政府至2017/18年度一年在支援殘疾運動員方面的開支約3,800萬元，2018/19年度才增加至約6,000萬元，2020/21年度相關開支約6,400萬元，主要用於為殘疾運動員提供支援等。

資源投入雖有所增加，但傷健運動員資助額仍有一定差距，例如體院對全職精英運動員的直接財政資助計劃下，達到奧運獎牌標準的「精英甲+」級的健全運動員每月標準資助4.1萬元，而同級別的殘疾精英運動員每月資助額僅2.7萬元，兩者相差34%，涉及1.4萬元。

獎勵方面，體院「恒基精英運動員嘉許計劃」下，傷健奧運選手可獲得的現金奬勵亦有一定差距，例如個人項目中，健全金牌得主可獲500萬元現金，殘奧個人金牌得主僅獲80萬元現金獎勵，相差逾5倍。

要拉近傷健運動員資源水平，各地各有做法，例如新加坡設有卓越體育獎學金（SpexScholarship），向精英全職運動員提供直接財政資助等支援，健全及殘疾運動員均可申請同一計劃，評審準則相約，按過往參與賽事級別及成績等，提供港幣約6,800元至4.8萬元的每月資助。