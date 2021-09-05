與男友同居後搬回老家　港女更珍惜父母：大咗先知家庭溫暖咁重要

珍惜眼前人是老生常談，但簡單的道理卻未必人人明白。有港女早前於討論區發文，指曾與男友搬到外面同居，後來因相處出問題搬回家中，才發現與父母同住的好處。她指搬到外面後，才感覺到父母非常珍惜與她一同食飯及相處的時間，直言：「人大咗先知道家庭溫暖係幾咁重要！」



有港女曾與男友同居，早前搬回家中反深深感受到與父母相處的重要。（《過度保護的加穗子》劇照）

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該名港女於香港討論區以「搬咗出去住先知屋企有幾重要」發文，表示曾與男友搬到外面同居，當時她每星期堅持回家食飯，「但係每次都係食完飯就返屋企，好少夜晚再喺屋企瞓」。至早前她與男友相處出問題，決定搬回家中，才體驗到與父母同住的好處，「原來住邊區都唔重要，最重要係同邊個一齊住」。

樓主搬回家後，不禁反省讀書往往認為父母囉唆，人大了才明白「家庭溫暖係幾咁重要」。（《過度保護的加穗子》劇照）

樓主指，過往也不知道原來父母很希望與她溝通，指搬回家後才發覺爸媽不時把握晚飯後的時間與她聊天，「我又講下返工有啲咩事發生，爸爸又講下佢啲同事，媽咪又講下隔離屋嘅家庭糾紛」。一家人有說有笑的時間令她深感溫馨，不禁反省讀書時代往往認為父母囉唆，人大了才明白「家庭溫暖係幾咁重要」。

帖文引起網民共鳴，紛紛指出「唔同年紀，就會有唔同感受」，「又勸樓主珍惜與父母相處的時間，「而家知唔遲，最親就係自己爸媽！當年我搬出去住半年，之後返咗屋企有返溫暖」、「珍惜眼前人好重要，當妳失去咗想起就會後悔」、「只有對住真正親人才可如此，希望樓主好好珍惜相處時間」。

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