父母重男輕女超荒謬　台女被催返照顧病父　爆出深藏秘密母親淚崩

文 :呂秋遠 台灣律師

七月鬼故事之捧斗

她接到媽媽的電話，在電話中，媽媽的口氣很低落，感覺起來這次的病情應該很嚴重。她已經好幾年沒有回家，媽媽也從來沒有打電話給她，想必爸爸的病情應該很嚴重，否則媽媽應該不會打電話給她。媽媽在電話裡，不斷的拜託她回家照顧爸爸，因為媽媽身體也不是很好，家裡又沒錢找外籍移工幫忙。她原本不想回去的，但是媽媽講了一句話，讓她嘆了一口氣：「就剩下這幾個月，恩怨就可以結束了。」



台女因父母重男輕女自小得不到愛，母親卻要她辭職回鄉照顧父親。（《爸爸可否不要老》劇照）

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第二天早上，她就向公司遞了辭呈，立刻搭上高鐵。她知道「那個人」應該在老家，於是她決定帶著行李直接去醫院。爸媽橫豎都在醫院，她主要的目的也是要照顧爸爸，那去醫院就好了，她也不願意踏進那個地方，所謂的老「家」。到了醫院，爸爸還是一如往常的躺在床上，媽媽則是在一旁陪伴。她淡淡的問媽媽：「怎麼會想要我回來？那個人不是還在嗎？」

媽媽聽到這個問題，眼淚立刻就掉了下來，「你不要再這樣說他了，你哥也不是壞人。只是…」

「只是什麼？只是不孝？」她冷笑，「所以你在這時候才會想到我？」

「不是這麼說，你也知道，爸爸以前的想法就是這樣，他覺得男生才能繼承家裡的香火，你是女生，就要忍耐一下。像媽媽，這幾十年，不也這樣過了？」媽媽含著眼淚說。

「那是你願意忍，不是我。」她沒好氣的說。「好了，先這樣。我去幫爸爸洗澡。」爸爸的神智時好時壞，好的時候，還能說上兩句話，不好的時候，就是像這樣，什麼也不說，只是閉上眼睛，被動的配合別人為他的照顧。到了晚上，她拿了一點錢給媽媽去買晚餐，同時跟媽媽說，今天開始就輪流照顧，媽媽負責白天，她負責晚上，如果白天媽媽要看醫生或休息，就由她照顧也可以。

女兒不計前嫌回家照顧病父，但她向母親吐出多年怨氣，並將埋在心中多年秘密告知母親。（《爸爸可否不要老》劇照）

那天晚上，她躺在病床旁邊，翻來覆去睡不著，可能是因為第一天睡在醫院，也可能是想到了過去的事情，更可能是爸爸在病床上，偶爾會出現的呻吟聲，讓她感覺很難受。

第二天，媽媽帶著早餐過來，她吃著媽媽準備的早餐，突然掉下眼淚。雖然很快的就擦掉眼淚，但是媽媽還是看到了，「對不起，關於我跟爸爸過去對你做的事。」媽媽輕聲的說。

「可是，你知道嗎？這句話我等了30年。」她的眼淚終於控制不住。「從小開始，我就不知道為什麼你跟爸爸都不喜歡我。哥哥打我，就是我的錯、爸爸買東西回來，只有一份，我只能用他剩下的玩具。我跟爸爸撒嬌，會被他推開。甚至到後來，爸爸生病了，就立刻把他名下的不動產轉給哥哥。你在旁邊，完全冷眼看著這些事情，現在生病了，才想到要找我，這是怎麼回事？」

「那是因為，你爸說，算命的告訴他，你會剋父剋母。我也不知道是真是假，所以我當時才沒有做什麼，你不要誤會了。」媽媽的眼眶也含著眼淚。

「我沒有誤會。這是事實。我知道你們愛哥哥，不愛我，所以我也離開這個所謂的『家』了。」她冷笑，「連財產都已經分完了，不是嗎？」

「你爸的意思是說，你哥以後要負擔捧斗的義務，而且以後祭祖也是他，當然要交給他。」媽媽無力的說。

「想太多。爸爸生病到現在，他來過幾次？他每天就是用著爸爸的錢，在網路交友、網路遊戲、玩股票，有來看過爸爸嗎？」她一臉篤定的說。

媽媽嘆了一口氣，「所以，才需要你回來幫忙啊！你不要計較了，畢竟他也是養你的爸爸。」

「你知道一件事嗎？」她看著媽媽的眼睛。「哥哥曾經對我性侵害過。他在我13歲的時候，拉我去廁所，說我是家裡多餘的人，他才是繼承人，我必須要為他服務。」

媽媽掩住嘴巴，倒吸一口氣，「當時，你為什麼不說？」

「我跟爸爸說了。」她不斷的冷笑，「爸爸沒有反應，只打了我一巴掌，他說我胡說八道，叫我去死。還說，如果我去學校講，就會讓我滾出去，還會打死我。」

媽媽放聲大哭，病房裡，剩下媽媽哭泣的聲音，以及爸爸不時的喘息聲。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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